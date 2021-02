Close

Rafael Amaya regresa 3 años después a las redes sociales con esta publicación El protagonista de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos reapareció por fin en Instagram, desatando la euforia de sus más de 2 millones y medio de seguidores. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La portada digital que protagonizó en People en Español a finales del año pasado en la que habló por primera vez de su proceso de rehabilitación de las drogas y el alcohol marcó el 'regreso' de Rafael Amaya a la vida pública tras un largo tiempo alejado de los reflectores. Pero el protagonista de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos aún se resistía a tomar el control de sus redes sociales, mismas que tenía abandonadas por completo. Este jueves, sin embargo, el actor mexicano dio una agradable –e inesperada– sorpresa a sus fans al compartir una imagen en Instagram, la primera en cerca de 3 años. En la instantánea, Amaya aparece rodeado de su equipo de trabajo, entre ellos su mánager Karem Guedimin, la mujer que movió cielo, mar y tierra para salvarlo. "Artillería pesada", escribió el intérprete de 43 años junto a la instantánea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Volvió El señor de los cielos", "Todos estábamos esperando tu regreso", "El rey está de vuelta", "Por fin subiste algo, ya se te extrañaba" o "Volvió el patrón", fueron algunos de los miles de mensajes que invadieron en pocas horas su esperada primera publicación. Pero, sin duda, los comentarios más especiales fueron los que le hicieron llegar quienes en su momento compartieron set de grabación con el actor en la exitosa superserie de Telemundo. "Te extraño", comentó la actriz mexicana Karla Carrillo, quien interpretó a Carolina Saldaña. La última vez que Amaya se dejó ver en las redes fue en abril de 2018 –tres años atrás– cuando compartió un avance de la temporada de El señor de los cielos que estaba por estrenarse en ese momento.

