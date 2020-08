Rafael Amaya reaparece en un video de una famosa red social y causa furor Rafael Amaya tuvo una sorpresiva aparición en un video de Tik Tok que ha causado revuelo entre los fanáticos del protagonista de El señor de los cielos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras varios meses de estar completamente desaparecido, Rafael Amaya está de nuevo en el ojo público gracias a un video de Tik Tok que se dio a conocer del protagonista de la teleserie El señor de los cielos. En dicho audiovisual se aprecia al actor imitando al personaje que lo lanzara a la fama, Aurelio Casillas. “¿Qué pasa Jaime. ¿Qué onda compa? Ya ando con su mujer. Si fuera tú no la dejaría sola. Porque ¿qué pasión?”, decía Amaya en dicho video. “Aquí andamos juntos. Camarón que se duerme...”. RELACIONADO: ¿Rafael Amaya reaparece en un evento público o es una farsa? Image zoom Se puede apreciar que el actor está en un salón de fiestas y tras hacer la imitación abrazó a Karla Zamudio, una mujer que se encontraba en el lugar, quien le pidió realizar ese video como mensaje a su esposo y lo dio a conocer. “Estaba jugando. Le pedí que hiciera el papel de Aurelio. Es un tipazo”, explicó Zamudio a quienes le preguntaban cómo surgió todo. “Súper sencillo”. Dicha mujer también incluyó dentro del audiovisual un par de etiquetas de dicen “cuando te encuentras a Rafa Maya”. Image zoom Rafael Amaya Mezcalent Este post ha causado revuelo entre los fanáticos de Amaya, quienes no dejaron de aplaudir esta breve aparición y aprovecharon también para pedir su regreso a las pantallas de televisión. “¡¡¡Siii que ya regreseee!!! Se le extraña muchooo”, escribió una usuaria. “Que bueno verte bien, estábamos preocupados” mencionó un cibernauta. “Me alegra verte bien te esperamos en un nuevo proyecto felicidades. Dios te Bendiga”, comentó una fanática. “Que alegría mi Rafa Amaya de todo corazón. ¡¡Te mando todo el cariño!!”, expresó alguien más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También algunos hicieron mención a su aspecto y hubo quien dudó que fuera un video reciente. Sin embargo, todos coincidieron en lo felices que estaban de verlo nuevamente. “¿Por qué tardaste tanto? Fue tan hermoso. Tiene que bajar de peso”, dijo una persona. “Yo creo que eso no es de ahora, se ve como cuando estaba en coma; pero si apareció ahora sería genial”, agregó alguien más. Hasta el momento, Rafael Amaya no ha hecho mayores comentarios al respecto.

