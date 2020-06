¿Rafael Amaya reaparece en un evento público o es una farsa? La misteriosa ausencia de Rafael Amaya continúa. El protagonista de la teleserie El señor de los cielos aparentemente estaba de regreso a nivel público ¿es verdad? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ausencia de Rafael Amaya de El señor de los cielos, que lo lanzó a la fama, así como de eventos públicos ha sido motivo de muchas especulaciones y ha estado rodeado de un halo de misterio. Tras dicha desaparición por parte del actor, ahora todo indicaba que había reaparecido en un evento que se llevó a cabo el pasado fin de semana, en Sinaloa, México. RELACIONADO: ¿Cómo está Rafael Amaya y qué está haciendo? Image zoom Rafael Amaya. Amaya se mostraba en su papel de padrino en la Primera Comunión de Claudia Mariel, una de las hijas de Roberto Tapia y asistió a la respectiva ceremonia religiosa para cumplir con los actos propios de la mencionada encomienda. Además, se podía apreciar que estaba muy feliz conviviendo con sus compadres, su ahijada y los asistentes a la iglesia. El intérprete de Aurelio Casillas en la famosa teleserie portaba un traje en tono azul con una camisa y pañuelo blanco; así como, una corbata plateada con detalles negros y azules. Durante la recepción, se quitó el saco y permaneció en chaleco a juego. En todo momento se mostró muy dispuesto de tomarse fotografías con la chiquilla y sus padres. Su rostro se nota tranquilo y con una visible alegría de estar presente en tan especial momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue Roberto Tapia quien dio a conocer las imágenes y el video correspondiente a este acontecimiento. Sin embargo, pese a que pareciera ser un acontecimiento ocurrido hace tan solo unos días, se trata de un suceso que se llevó a cabo en 2016 tal como se muestra en este video. ¿Por qué se trato de presentar este audiovisual como algo reciente? Si bien, esa situación tendrán que aclararla los involucrados, acciones de este tipo solo alimentan la polémica alrededor de lo que actualmente sucede con Rafael Amaya, cuya vida sigue siendo una incógnita.

