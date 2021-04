Rafael Amaya reaparece en evento público. "Lo pasado ya es pasado" Tras rumores de una recaída en su problema de adicciones, Rafael Amaya reapareció en un evento deportivo. Habló sobre su sentir en esta etapa de su vida. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un mes, se filtró un video donde Rafael Amaya se mostraba algo desorientado. Por ello, comenzaron una serie de rumores que aseguraban el actor había sufrido una recaída en su problema de adicciones. Sin embargo, el pasado 1 de abril apareció en una transmisión en vivo en Instagram, con su amigo Roberto Tapia, para anunciar sus nuevos proyectos. Ahora, el protagonista de la teleserie El señor de los cielos hace su primera aparición pública y "siento que he vuelto a nacer". "Estoy viviendo una etapa muy contento y muy feliz. Vienen muchos proyectos y todo lo pasado ya es pasado", advirtió Amaya a los medios de comunicación. "Estoy reencontrándome con mi público y hay mucho que hacer, mucho que trabajar". El exintegrante del grupo musical Garibaldi, quien asistió a un evento de box, confesó que ha recuperado a su familia; lo cual considera "una bendición"; incluso, reveló que gracias a ese encuentro deportivo pudo cumplir un sueño añejo de su padre. "Vine con mi papá porque desde chiquitos siempre veíamos el box, todos los sábados, era como religión y su sueño siempre era ver el box en vivo, y le estoy cumpliendo el sueño de mi papá también", expresó. Rafael Amaya Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a sus proyectos profesionales, Rafael Amaya está trabajando en la preparación de la Gira de los Compadres, que realizará, justamente, con su amigo Roberto Tapia. Además, dejó abierta la posibilidad de regresar a interpretar el personaje de Aurelio Casillas que lo lanzó a la cima del éxito. "En eso estamos. Ahorita, estoy preparándome [para regresar a la televisión]", concluyó.

