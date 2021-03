Rafael Amaya reaparece con nuevo look El actor mexicano se dejó ver este martes a través de las redes sociales con un nuevo look. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Rafael Amaya alborotó las redes sociales al anunciar el proyecto que lo pondrá en contacto nuevamente con sus seguidores tras años alejado de la vida pública. A pocas semanas de iniciar esta nueva aventura profesional que lo llevará a recorrer diferentes lugares de Estados Unidos junto a su compadre Roberto Tapia, el inolvidable protagonista de El señor de los cielos (Telemundo) se dejó ver este martes en compañía de Tony Hernández, una destacada personalidad del municipio mexicano de Tijuana. El cofundador del famoso portal 'Yo amo Tijuana' presumió del encuentro con el actor a través de su perfil de Instagram, donde compartió una imagen en la que posa con el galán. En la instantánea aparece un 'Rafa' de lo más sonriente y saludable con un look, eso sí, muy diferente al que nos tenía acostumbrados y que incluye una barba de varias semanas. Amaya Image zoom Rafael Amaya posa en compañía de Tony Hernández | Credit: Instagram Tony Hernández "Hoy me tocó compartir una comida junto a El señor de los cielos. La neta un señorón totalmente diferente al que nos pintan los medios", escribió Tony junto a la imagen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amaya, quien tiene más de dos millones y medio de seguidores en Instagram, está retomando poco a poco la vida que tenías antes de caer en el infierno de las drogas y el alcohol, tal y como contó a finales de año en una entrevista exclusiva con People en Español. "Básicamente perdí muchas cosas, perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. No quería ningún tipo de compromiso con nada ni nadie. Estaba resentido por cosas muy personales y poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas. Estuve viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber. Estuve mucho tiempo solo, haciéndole mucho daño a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros y al público también. Pero lo que más me duele haber perdido es el tiempo con mi familia, con mis amigos", llegó a sincerarse en diciembre.

