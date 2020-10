"Entiendo muy bien la necesidad vital de Rafa de literalmente desaparecer del mundo": actor de El señor de los cielos "Creo que es muy sano que él haya dicho: 'con permiso yo me quiero desparecer ahorita' porque no es vida", comentó quien fuera su compañero en la exitosa superserie de Telemundo Raúl Méndez. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Raúl Méndez, quien trabajara con Rafael Amaya en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, entiende muy bien la necesidad vital del actor 'de literalmente desaparecer del mundo' después del éxito tan abrumador que supuso para él Aurelio Casillas. "Yo se lo aplaudo porque debe ser muy difícil el pleito del ego diciéndole 'es que tú eres El señor de los cielos, es que tú tienes que estar allá afuera para que la gente te aplauda, para que la gente te escriba, para que tengas más seguidores’ porque así es el ego del actor y que él haya tenido la capacidad y también la necesidad de pronto de aislarse….", comentó el también protagonista de la superserie Enemigo íntimo en una reciente entrevista para el programa de televisión De primera mano, que se transmite por Imagen Televisión. Image zoom Rafael Amaya y Raúl Méndez Mezcalent (x2) "Es muy difícil, yo que no viví ni siquiera una cuarta parte de la fama que Rafa generó con el proyecto para mí fue muy complejo, de pronto de ser alguien común y corriente que se podía subir al metro, caminar por las calles de México, de pronto no poder hacerlo sí me generó mucho conflicto", admitió el reconocido actor mexicano de 51 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Méndez considera que es muy sano que Amaya haya querido desaparecer del foco público porque el boom de la superserie de Telemundo tomó a todos por sorpresa. "Me da mucho gusto que Rafa esté donde esté haciendo lo que tenga que hacer para que se calme, para que esté tranquilo y para que el día de mañana regrese con un proyecto nuevo y que la gente también lo deje de ver como El señor de los cielos", expresó. Image zoom Rafael Amaya Mezcalent "Yo te puedo decir que Rafa es un muchacho sumamente humilde […], yo pienso que todo lo que se pueda decir de Rafa hoy en día son cosas que hasta que nadie nos las compruebe pues serán chismes, serán mentiras. Yo le deseo a Rafa lo mejor", finalizó Méndez.

Close Share options

Close View image "Entiendo muy bien la necesidad vital de Rafa de literalmente desaparecer del mundo": actor de El señor de los cielos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.