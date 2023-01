Rafael Amaya enciende las redes al mostrar su escultural figura Sin camisa y dejando al descubierto su belleza física, Rafael Amaya causa controversia pública ¿por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los problemas que Rafael Amaya tuvo con las adicciones y lo llevaron a retirarse un tiempo de su profesión han quedado atrás; ahora, ha retomado con éxito el personaje de Aurelio Casillas en la teleserie El señor de los cielos que lo lanzó a la fama y cada día se muestra más sano, tal como lo dejó en evidencia tras mostrarse sus abdominales y pecho de acero desnudos. "No hay gran talento, sin gran disciplina", escribió Amaya en su cuenta de Instagram para acompañar la selfie donde deja al descubierto su escultural figura. Los cibernautas de inmediato reaccionaron a esta muestra de trabajo con su cuerpo por parte del actor. "Soñé con Rafael Amaya. Me despierto y esto es lo primero que veo. Que se me cumpla el conocerlo", escribió una usuaria. "Orgullosa de ti por todo lo que has hecho y sigues haciendo"; "¡Chulote! ¡Qué viva Tecate y sus alrededores!"; "Amé esta publicación, eres asombroso!"; "Felicidades querido Rafael Amaya"; "El hombre de mi sueños. Rafael Amaya; no dejo de ver sus novelas"; "La razón para mirar El señor de los cielos"; "Papacito rico"; "Buen trabajo"; "Au au au Aurelio, ya quiero estar en ese cielo"; "Rafa deberías de subir videos de las rutinas que haces para mantenerte así", y "Échele como el campeón disciplinado que eres mi querido Rafael Amaya ¡arre!", agregaron. Rafael Amaya Rafael Amaya | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tambiénhubo quienes consideraron que había arreglos digitales en dicha fotografía. "¡Qué rico!! Pero ¿por qué un lado está más grande que el otro? ¿¿¿Photoshop???"; "Creo que necesitas alguien especial en photoshop. Tu celular te echa de cabeza"; "Hasta el celular tomó cuerpo más pando que mi vecina"; "Se que puede estar en forma, pero como que la foto esta medio rara"; "¿Era necesaria tan mala edición? Igual y tienes bien cuerpo", y "¿Qué le pasó al pecho derecho? Como que levanta más pesas de ese lado", dijeron. Rafael Amaya vuelve a gozar de las mieles del éxito y, como se puede notar, además de estar trabjanado la mente, también está preocupado por su salud física.

