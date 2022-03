Rafael Amaya: ¡Fans en shock tras salir a la luz fotos de su oculto pasado! Muchos no tenían ni idea de esta faceta del famosísimo actor. ¡Así reaccionaron al descubrimiento! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Amaya dejó a sus fans de piedra al compartir una faceta de su pasado que muy pocos conocían y, para verificar que era cierto, compartió fotos del año 1997 para atestiguar cuáles fueron sus verdaderos comienzos en la carrera del entretenimiento. Bajo un carrusel de viejas fotos, Rafael Amaya recordó: "Llegando al Distrito Federal en 1997 con la banda Almalafa, tocando SKA, ¡en los inicios de mi faceta de rock! ¡Qué tiempos aquellos llenos de buenos recuerdos! ¡Gracias!", dijo junto al simpático tag de Rock Star. Uno de sus miembros le animó a tocar con ellos en su próximo concierto: "¡Qué buenos tiempos, karnalito, con los Alfamalafa en junio tenemos un concierto en Tijuana para que te avientes un palomazo con nosotros!", le dijo Hugo Lobito Martínez. Rafael Amaya Credit: IG Rafael Amaya Rafael Amaya Credit: IG Rafael Amaya SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Es padre conocer otras etapas de tu vida!", confesaba una de las fans del atractivo actor con ojitos enamorados; "la perfección desde entonces", aseguraba otra más; "wow, no sabía que fuiste parte de ellos!", "¡quién iba a saber!", "un artista completo", se sucedían los mensajes de sorpresa en el feed del talentoso artista. Rafael Amaya Credit: IG Rafael Amaya Rafael Amaya Credit: IG Rafael Amaya Muchos amantes de la serie El Señor de los Cielos se mostraron emocionados ante la reciente noticia de la confirmación de su regreso a la octava temporada de la famosa saga de Telemundo. "Esperándote ansiosa en la octava temporada de El Señor de los Cielos desde Japón", afirmaba una de sus fans. De momento, solo otro actor del reparto ha confesado que estará de regreso junto a Rafael Amaya: Alan Slim.

