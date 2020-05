"Mi cuerpo ya no aguantó y tuve que ir al hospital": el día que Amaya también desapareció de la vida pública Alejado del foco público desde hace meses, esta no es la primera vez que El señor de los cielos se aleja de las cámaras en medio de fuertes rumores sobre su estado de salud. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En el ojo del huracán desde que su personaje saliera sorpresivamente de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos por motivos que aún no están muy claros, Rafael Amaya no es la primera vez que desaparece misteriosamente del mapa sin dejar rastro. Hace varios años, en 2015, el intérprete de 43 años también estuvo en el centro de todas las miradas tras alejarse por un tiempo de la vida pública en medio de fuertes rumores de que había sido recluido en una clínica de rehabilitación en pleno éxito de El señor de los cielos. Image zoom Rafael Amaya Mezcalent Amaya finalmente dio la cara a finales de 2015 en una entrevista con el programa Al rojo vivo (Telemundo), donde el actor hizo frente a todas las especulaciones surgidas alrededor de su vida, como que había sufrido una sobredosis de droga y había estado al borde de la muerte, algo que por supuesto el galán de exitosas telenovelas negó rotundamente en ese momento. "No, [no hubo drogas], hubo mucho cansancio, mucho estrés. Tenía muchos problemas personales en mi vida. Fue como una reacción en cadena y mi cuerpo ya no aguantó y tuve que ir al hospital", explicó entonces Amaya sobre su hospitalización. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estuve en el hospital 2 días, tuve una crisis nerviosa por cansancio, por estrés. Estuve 10 meses o casi 11 meses trabajando consecutivamente sin vacaciones y como cualquier otro ser humano me empecé a enfermar cada semana, empecé hasta faltar al trabajo y Telemundo y yo decidimos que necesitábamos un descanso", detalló el inolvidable Aurelio Casillas. El actor reiteró en la entrevista que su repentina ausencia no se debió a un problema de drogas sino a un tiempo de descanso que necesitaba tomarse para poder reconectar con sus raíces. "Ahora no bebo, no me meto ningún tipo de droga ni nada. Estoy muy contento con lo que está pasando en mi vida, con El señor de los cielos, con mi familia, con mis amigos y simplemente me tomé un tiempo para reencontrarme, para regresar a mis raíces", explicó. ¿Se estará repitiendo ahora la historia?

