¡Rafael Amaya por fin está de regreso y sorprendió con su irresistible look! Después de casi dos años sin dar pistas de su vida, el protagonista de El señor de los cielos disparó directo al corazón de sus fans en su más reciente -¡y sexy!- reaparición pública. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se le extrañaba. El que fuera El señor de los cielos desde el año 2013 tomó la decisión de alejarse del ojo público y vivir una vida tranquila, sin cámaras, flashes ni alfombras rojas. Pero parece que Rafael Amaya está de regreso y así lo ha demostrado en sus más recientes apariciones en las redes sociales y eventos varios. Sonriente y, sobre todo, con un físico espectacular, el actor se divirtió de lo lindo en la reciente pelea de boxeo de Julio César Chávez Junior, en Culiacán, Sinaloa. Varios asistentes se acercaron al actor para pedirle autógrafos y fotos que él se tomó encantando de la vida. Las imágenes entusiasmaron a sus seguidores que le pidieron que por favor regrese de nuevo a la televisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El que interpretara al inolvidable Aurelio Casillas también se dejó ver en el cumpleaños de la hija de su amigo, Roberto Tapia, el famoso cantante que celebró una fiesta muy especial para su princesa. "Quiero compartir esta foto el día del cumpleaños de mi hija que fue la semana pasada Claudia Mariela y nos acompaño mi compadre Rafael Amaya, una noche muy grata", escribió el artista. Desde el año 2018 no se había vuelto a saber nada del actor. Decidió tomarse un respiro después de tantos años de vivir de plató en plató. Ni siquiera sus redes sociales se mantuvieron activas a pesar de que sus trabajos seguían siendo recordados y aplaudidos por su fanaticada. Aunque de momento y debido a la pandemia no hay nada sobre sus proyectos más inmediatos que se pueda adelantar, el hecho de verle hacer vida social ya es una buena señal. ¡No vuelvas a desaparecer, Rafael!

