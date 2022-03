Rafael Amaya enfrenta rumores de conflictos con Julio César Chávez Se ha mencionado que un supuesto pleito entre Rafael Amaya y Julio César Chávez ha ocasionado el distanciamiento entre ambos famosos ¿qué dice el actor al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se hizo público que Rafael Amaya ingresó a uno de los centros de rehabilitación de Julio César Chávez, donde fortalecieron su amistad. Sin embargo, desde hace un tiempo se ha rumorado que el actor había tenido conflictos con el exboxeador, lo que había ocasionado un distanciamiento entre ambos. Ahora, el protagonista de la teleserie El señor de los cielos habla al respecto. "No, no es cierto [no estoy peleado con Julio César Chávez; absolutamente negativo", aclaró Amaya a los medios de comunicación. "Lo respeto mucho, lo quiero mucho, a su familia también, les mando un beso y un saludo". Respecto a los problemas por los que atraviesa el deportista con su primogénito, Julio César Chávez Jr., quien ahora se encuentra en un proceso de desintoxicación, el también modelo reveló que no ha hablado con él, pero tampoco lo considera conveniente porque considera que debe no debe distractores mientras se recupera. "No me he comunicado con él, pero todo ser humano tiene su proceso, hay que respetarlo", comentó. El famoso quiso mantenerse al margen de los problemas que se han suscitado entre el campeón mundial y su hijo mayor, quienes han estado en el ojo del huracán por las declaraciones que el último ha realizado en contra de su progenitor. "Eso no te lo puedo confirmar; no puedo opinar nada porque no he leído nada al respecto. Pero ya me comunicaré con [Julio César Chávez], tengo su teléfono, puedo platicar con él", expresó. Julio Cesar y Rafael Amaya - Digital Cover - DO NOT REUSE Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que [a Julio César Chávez Jr.] su papá lo está apoyando mucho, eso es muy bonito siempre, por parte de su papá, y bueno, espero que se recupere", dijo. Rafa Amaya, quien pronto retomará el papel de Aurelio Casillas lo lanzó al estrellato, fue enfático al asegurar que ya no requiere tomar terapia tras superar sus problemas de adicciones. "No, no, ya no", concluyó.

