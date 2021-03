Close

Rafael Amaya anuncia el proyecto con el que regresa a la vida pública "Mi gente, muy pronto nos veremos. ¡Arre!", compartió el actor mexicano. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rafael Amaya está listo para retomar las riendas de su vida. Tras su proceso de rehabilitación de las drogas y el alcohol, el que fuera el protagonista de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos volverá a estar en contacto con el público. Y nunca mejor dicho. El galán mexicano anunció este jueves a través de las redes sociales que se une a su amigo, el cantante Roberto Tapia, en el 'Tour los compadres', una extensa gira que ambos artistas comenzarán en abril y con la que recorrerán diferentes ciudades de Estados Unidos. Mientras que Tapia ofrecerá un concierto en el que interpretará sus grandes éxitos musicales, Amaya convivirá con el público y se tomará fotos con todos los que asistan. "No, él no canta. Él estará conviviendo con el público y se tomará fotos", aclaró Roberto por medio de su cuenta de Instagram ante las diferentes dudas suscitadas a raíz del anuncio. Image zoom Credit: Instagram Roberto Tapia "Mi gente, pronto nos veremos. ¡Arre!", compartió emocionado Amaya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El 'Tour los compadres' marca el regreso del reconocido actor a la vida pública luego de permanecer durante más de dos años alejado de los reflectores y las cámaras. "Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber", contaba meses atrás en una entrevista exclusiva con People en Español sobre el periodo de tiempo que se mantuvo completamente alejado del medio artístico. Afortunadamente, la tormenta ya pasó y Amaya está por fin de regreso y listo para volver a estar cerca de sus fans y agradecerles todo el apoyo que siempre le han dado.

