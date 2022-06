Rafa Araneda reaparece por sorpresa en Enamorándonos USA tras su cirugía con este anuncio El presentador chileno regresó a su plató todavía sin poder hablar debido a su operación pero con un importante mensaje escrito en una hoja que mostró a sus compañeros y a su público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El protagonista de una de las portadas de este año de People en Español dio un pequeño susto a su público cuando hace unos días anunció su paso urgente por quirófano. Por medio de sus redes y desde la cama del hospital, Rafa Araneda comunicó a sus seguidores que debía ser operado de un pólipo en la garganta que había que extirpar y que eso le llevaría un tiempo de reposo en casa y en silencio. Sin embargo, apenas una semana después y en medio de su recuperación, el presentador chileno dio una gran sorpresa a su compañera Ana Patricia Gámez, a su público y a todo el equipo de Enamorándonos USA con su aparición en plató. Rafa Araneda Rafa Araneda | Credit: IG/Rafa Araneda Aunque todavía en silencio y respetando las indicaciones del doctor, Rafa tenía una razón de peso para pisar el plató donde ha repartido tanto amor y vivido tan gratos momentos. Con un cartelito en sus manos que recogía el anuncio, y con la mejor de sus sonrisas por estar junto a sus colegas, el feliz papá comunicó el fin temporal de Enamorándonos USA. El show cierra por vacaciones hasta el próximo 22 de agosto. Fecha en la que Rafa espera estar totalmente recuperado para seguir gritándole al amor, cantar y reír a carcajadas como es habitual en su espacio. "Hoy en silencio y solo con gestos y textos, pasé a saludar al tremendo equipo de Enamorándonos USA... Siempre agradecido por el cariño ¡y a seguir la recuperación! ¡Regresamos el 22 de agosto!", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A su lado estuvo su fiel compañera y amiga Ana Patricia, quien le dedicó unas palabras en esta despedida temporal hasta la nueva temporada. "Más que un compañero ¡eres un gran amigo! El hermano mayor que nunca tuve o como dices de broma, mi Papá sustituto ya que el mío partió. Pero no, ya que estás muy joven para serlo, ¡te quiero y solo espero que te recuperes para regresar en agosto a Enamorándonos USA en nuestra próxima temporada!", le dedicó. Un deseo al que se sumaron sus seguidores.

