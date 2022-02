Rachel Zegler se defiende de las críticas a su Blancanieves: "Normalmente no ves una de ascendencia latina" Rachel Zegler interpretará a Blancanieves en la próxima película musical de acción en vivo de Disney. "No ves particularmente a personas que se parecen a mí haciendo papeles como ese". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rachel Zegler Rachel Zegler | Credit: (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for CNN. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved.) Rachel Zegler ha sido muy clara defendiendo su elección como la nueva Blancanieves de Disney. La joven estrella de West Side Story, de 20 años y ascendencia latina, habló sobre su casting en la próxima película y de la reacción desfavorable que recibió de muchos en las redes sociales. Zegler se sinceró con el actor Andrew Garfield en la mesa redonda Actors on Actors, de la revista Variety, donde criticó algunas de las muestras de odio que recibió. "Cuando se anunció [el casting], se hizo tendencia en Twitter durante días, porque muchas personas estaban enojadas", le dijo Zegler al coprotagonista de Eyes of Tammy Faye, de 38 años. Garfield bromeó: "Ah, esas personas. Las personas que necesitamos educar. Las personas que necesitamos amar en la conciencia". "Necesitamos amarlos en la dirección correcta", agregó Zegler sobre las personas que criticaron su raza. La nativa de Nueva Jersey continuó: "Nunca en un millón de años imaginé que [interpretar este personaje] sería una posibilidad para mí. Normalmente no ves [muchas] Blancanieves de ascendencia latina. Aunque Blancanieves es realmente un gran problema en los países de habla hispana". También Zegler le habló a Garfield sobre la película española en blanco y negro de 2012 BlancaNieves, que está basada en el cuento de hadas de 1812 de los hermanos Grimm. "BlancaNieves es un gran ícono, ya sea que se trate de la caricatura de Disney o simplemente de diferentes iteraciones y el cuento de hadas de Grimm y todas las historias que lo acompañan. Pero no ves particularmente a personas que se parecen a mí, o que soy yo misma interpretando papeles como ese", dijo Zegler. "Al final, tengo un trabajo que hacer y estoy muy emocionada de poder hacerlo. Puedo ser una princesa latina". Su casting para la nueva adaptación se anunció el año pasado, y está lista para protagonizar junto a Gal Gadot y Andrew Burnap el esperado musical. Rachel Zegler Rachel Zegler | Credit: (Photo by Jon Kopaloff/WireImage) Hace unos días, la estrella de Cyrano, Peter Dinklage, criticó a Disney y a la película acusándoles de estereotipar a los enanos, a pesar de la progresiva decisión de contratar a Zegler. "Literalmente, sin ofender a nadie, pero me sorprendió un poco que estuvieran tan orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves, pero sigues contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos. Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo. Para mí no tiene sentido". "Eres progresista en un sentido, pero aun estás haciendo esa maldita historia retrógrada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva", dijo el actor de Game of Thrones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Disney respondió a los comentarios de Dinklage y dijo que repensarían la historia y trabajarían con asesores culturales para mejorar el guion.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rachel Zegler se defiende de las críticas a su Blancanieves: "Normalmente no ves una de ascendencia latina"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.