¡Indignación en redes! ¡Protagonista de West Side Story no irá a los Oscars! Pese a que la película de Spielberg cuenta con 7 nominaciones, su protagonista Rachel Zegler afirma que no fue invitada por la Academia y el mundo muestra su descontento. ¿Racismo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rachel Zegler, la famosa María del West Side Story de Spielberg, ha levantado ampollas en la red de Twitter cuando confesó que vería los Oscars desde su casa porque no fue invitada al evento por la Academia, pese a ser la protagonista de la cinta junto a Ansel Elgort y a sabiendas de que la famosa película es una de las más nominadas. El último trabajo del famoso director de Tiburón, cuenta con siete nominaciones, tres de ellas en las principales categorías como Mejor Director, Mejor Película y Mejor Actriz de Reparto para Ariana DeBose. Cuando un fan preguntó a Zegler en sus redes si ya había escogido su vestido para la espectacular ocasión, ella afirmó que su atuendo sería la ropa que se pone de su novio: "Apoyaré la película desde mi sofá y me sentiré orgullosa del incansable trabajo que realizamos hace tres años. Espero que ocurra un milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, supongo que así son las cosas a veces. Gracias por toda la conmoción e indignación, yo también estoy decepcionada", confesó. "Pero no pasa nada. Estoy muy orgullosa de nuestra película". Rachel Zegler Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rachel Zegler Rita Moreno Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images Las palabras de la gran promesa latina en el panorama de Hollywood fue replicada en los medios de alcance internacional más famosos del mundo e infinidad de celebridades opinaron al respecto: "¿Racismo en la Academia? Hablan de inclusión pero no invitan a la protagonista de West Side Story a los Oscars", se quejaba un usuario en redes.

