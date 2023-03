Rachel Díaz impresiona a sus seguidores con el giro radical que ha dado en sus redes sociales La conductora y empresaria cubana ha transformado sus plataformas digitales, ahora enfocadas en otra dirección. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Díaz ha encontrado su propósito personal y profesional. El cambio experimentado en su propia vida es tan positivo, que la empresaria cubana ha querido transmitirlo a quienes se animen a seguir el mismo camino. Sus redes sociales son el ejemplo de esa transformación que ha tenido su carrera y la evolución de la misma en una dirección más enriquecedora. Las publicaciones en sus perfiles de Instagram y Facebook ahora están orientadas a la motivación y mejora de la vida de los demás, a través de videos constructivos y experiencias compartidas. Rashel asegura que por fin ha encontrado su misión de vida. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: Facebook/Rashel Díaz "Mi misión de vida es ayudar a mujeres con baja autoestima", lee su descripción en IG. Tal es así que ha desarrollado el Club de Menos a Más, a través del cual orienta, asesora y ayuda a mujeres que quieran dar ese paso hacia adelante. Además, también comparte conocimientos a través de cursos y contenidos que ayuden a sus interlocutores a mejorar sus finanzas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fe en Dios y su servicio en este sentido, es otro de los importantes apartados a los que Rashel dedica publicaciones. En ellas comparte cómo su creencia forma parte fundamental de ese giro para bien a su vida. Durante su tiempo en televisión, sus publicaciones en redes incluían más bailes, música y contenido de entretenimiento. Una etapa que abraza y recuerda con cariño pero de la que ya ha pasado página. No es que haya abandonado su alegría, la mantiene intacta, pero sí ha optado por contenidos más prioritarios y significativos. Ahora ella y su esposo Carlos García ayudan a otras personas a alcanzar esos sueños que parecían inalcanzables enseñándoles las pautas, las estrategias y los pasos a dar. Ellos son el ejemplo de que se puede y por eso quieren compartirlo con los demás. El resultado ha sido un aumento en sus seguidores que, atraídos por sus propuestas y decididos a cambiar su vida para bien, han encontrado en el contenido y las reflexiones de Rashel la mejor manera de evolucionar en positivo. "Sin duda alguna, somos el resultado de lo que hemos vivido. Gracias a todo lo que pasé, aprendí, incluso lo que me lastimó en mi vida, soy la mujer que soy hoy", ha expresado en uno de sus posts. Una Rashel nueva y mucho más segura que no ha perdido su esencia de siempre, alegre, positiva y decidida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rachel Díaz impresiona a sus seguidores con el giro radical que ha dado en sus redes sociales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.