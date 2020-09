¿Rachel Díaz se prepara para regresar a la televisión? La expresentadora de Telemundo reacciona al runrún de que supuestamente está próxima a regresar a la pantalla chica ¡y esto es lo que reveló! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace poco más de un mes que Rashel Díaz cerró un importante ciclo en su carrera como conductora al salir del programa Un nuevo día de la cadena Telemundo. La noticia se daba a conocer justo antes de que la bella periodista cumpliera doce años en el exitoso matutino y tomó a muchos por sorpresa. Díaz no se ha quedado cruzada de brazos y de inmediato ha adoptado nuevos proyectos y una nueva vida. Pero ante el fuerte runrún que corre por ahí de que estaría por regresar a los foros, la presentadora ha tenido que romper el silencio y aclarar la situación de manera oficial. "La información que circula acerca de mi regreso a la televisión es incorrecta", puntualizó la cubana este martes en un comunicado de prensa obtenido por People en Español. "Agradezco su interés y sus innumerables muestras de cariño, por el momento estoy dedicada a mi familia y varios de mis proyectos personales de los cuales todos ustedes son parte. No existe tal regreso, cuando decida volver a ser parte de algún proyecto con gusto lo compartiré con ustedes como todo lo que he hecho hasta ahora". Una entrada que publicó Rashel Díaz este martes. Rachel está pasando tiempo de calidad con su adorado esposo Carlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En lo que son peras o son manzanas, Rashel está pasando tiempo de calidad con el motor de su vida y su familia: su adorado esposo Carlos García y sus dos hijos, Juan Daniel y Daniela, que son la luz de sus ojos y su razón de ser. Ahora solo queda seguir pendientes de sus proyectos y de las noticias que traiga su transición profesional.

