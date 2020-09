Devastador video: la presentadora Rachael Ray muestra su casa hecha cenizas tras un terrible incendio Con imágenes desgarradoras, Ray y su pareja mostraron lo poco que dejó el fuego de lo que fue su hogar por 15 años: "Es escalofriante, escalofriante de la cabeza a los pies”. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La chef y presentadora de televisión Rachael Ray reveló imágenes nunca vistas de cómo quedó su casa de campo al norte de Nueva York tras el incendio que la devastó el mes pasado. "Este era nuestro dormitorio y nuestra biblioteca", comparte la conductora en un clip casi 19 minutos colgado en su cuenta de Instagram, en el que muestra a los seguidores los restos de lo que fue su hogar por 15 años en la localidad de Lake Luzerne, cerca de las montañas Adirondaks y de su pueblo natal, Lake George. Las impactantes imágenes provocaron preocupación de parte de sus amigos, colegas y seguidores quienes le enviaron mensajes en los que se solidarizaron con ella y su esposo John Cusimano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El 9 de agosto, mi casa se quemó", dijo Roy en su Instagram, "15 años de recuerdos; 40 años de cuadernos, dibujos, pensamientos, el trabajo de mi vida. En los años que viví aquí, aprendí muchísimo. En las pocas semanas desde que se quemó, creo que aprendí aún más”. La pareja que, vivía en la casa junto a su perrito Bella desde que se desató la pandemia del coronavirus, no resultaron heridos y enviaron un mensaje dando las gracias por el cariño y los mensajes que han recibido en las redes sociales. “¡Queríamos agradecer a todos por todas las amables palabras y buenos deseos! Nuestro programa no sería nada sin ustedes”, escribieron en uno de los comentarios. En un mensaje compartido el viernes, Ray dijo que ella y su esposo vieron arder su casa frente a sus ojos en solo una hora. "Es escalofriante, escalofriante de la cabeza a los pies”. Según el canal WNYT de Albany, NY, las autoridades determinaron que el incendio había empezado en una chimenea y lo clasificaron como un accidente.

Close Share options

Close View image Devastador video: la presentadora Rachael Ray muestra su casa hecha cenizas tras un terrible incendio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.