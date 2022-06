El cantante R. Kelly condenado a 30 años de prisión por abuso sexual Luego de años de acusaciones y de enfrentar un largo juicio en el que fue encontrado culpable de abuso sexual, el afamado cantante R. Kelly fue condenado a una pena de 30 años de cárcel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El astro del R&B R. Kelly fue condenado este miércoles en un tribunal federal a 30 años de cárcel luego de que el año pasado fuera encontrado culpable de varios delitos de abuso sexual. En el juicio, que se prolongó seis semanas e incluyó la participación de 45 testigos en una corte federal de Brooklyn, NY, el jurado concluyó que el cantautor era culpable de varios delitos de abuso sexual. En ese momento, la fiscal federal Elizabeth Geddes dijo que el cantante de 55 años fue la mente maestra detrás del plan para "identificar, preparar y explotar [sexualmente] a niños, niñas y mujeres". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN R. Kelly Trial date for R. Kelly in Brooklyn pushed back to July R. Kelly | Credit: Antonio Perez/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images Lizette Martínez, una de las víctimas que participó en la vista de la lectura de la pena, dijo a la prensa que era una "cantante en ascenso" llena de vida antes de que el condenado la convirtiera en una "esclava sexual", según el diario The New York Times. "Personalmente no creo que [la pena] sea suficiente, pero esto contenta", dijo. El cantante, que por años enfrentó acusaciones de abuso sexual, fue absuelto de los cargos de pornografía infantil en 2008. R Kelly Appears In Court in Chicago For Status Hearing R. Kelly | Credit: Photo by Antonio Perez - Pool via Getty Images En la denuncia que llevó a su arresto en el 2019, la fiscalía aseguró que su equipo – incluyendo sus mánagers, guardaespaldas y asistentes – "viajaron alrededor de Estados Unidos y a nivel internacional para llevar a cabo conciertos…y reclutar a mujeres y niñas para practicar actividades sexuales ilegales con Kelly" desde 1999. En septiembre del 2021, el cantante fue encontrado culpable de todos los cargos que enfrentaba, incluyendo abuso sexual a mujeres, niñas y niños menores de edad, abusos físicos y sexuales cometidos a lo largo de un cuarto de siglo. Además, fue declarado culpable de otros ocho cargos relacionados con el traslado de personas de un estado a otro por motivos sexuales.

