Remueven las estatuas de cera del Príncipe Harry y Meghan Markle de la exhibición de la familia real en el museo Madame Tussauds El famoso museo Madame Tussauds remueve las estatuas de cera del Príncipe Harry y de Meghan Markle de la exhibición de la familia real. Los detalles By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El museo Madame Tussauds removió las estatuas de cera del Príncipe Harry y Meghan Markle de la exhibición de la familia real. El suceso ha causado revuelo. El famoso museo en Londres tomó la decisión solo horas después del sorpresivo anuncio de los duques de Sussex de que se independizarán de la realeza inglesa. La exhibición antes mostraba las estatuas de los padres de Archie al lado de la Reina Isabel (en medio) y del Príncipe William y su esposa Kate Middleton. Ahora la reina aparece solo con los futuros herederos de la corona y el espacio a su izquierda (que antes ocupaban Harry y Meghan) ha quedado notablemente vacío. El museo expresó su razonamiento en un comunicado. “Al igual que el resto del mundo, estamos reaccionando por la sorprendente noticia de que los duques de Sussex se alejarán de la realeza”, dijo su director Steve Davies. “Como dos de nuestras figuras más populares y queridas, por supuesto que [las estatuas] seguirán siendo un elemento importante en Madame Tussauds London mientras vemos qué está deparado para ellos [los duques] en el próximo capítulo”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Harry y Meghan anunciaron que se independizan de la familia real con el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: “Después de muchos meses de reflexión y discusiones interna, hemos elegido hacer una transición este año para comenzar a forjar un nuevo papel progresista dentro de esta institución. Tenemos la intención de dar un paso atrás como miembros principales de la familia real y trabajar para ser financieramente independientes, sin dejar de apoyar plenamente a su majestad la reina [Isabel II]”. Image zoom La pareja también comunicó su intención de dividir su residencia entre el Reino Unido y Estados Unidos, de donde es originaria Markle, sin abandonar su “deber” para la Corona. “Este equilibrio geográfico nos permitirá criar a nuestro hijo con una apreciación de la tradición real en la que nació, al tiempo que brinda a nuestra familia el espacio para centrarse en el próximo capítulo, que incluye el lanzamiento de nuestra nueva entidad caritativa”, añadieron. Las figuras de la popular pareja ahora se mostrarán en una sección del museo llamada “escenario mundial”. Sus clones de cera fueron develados en Madame Tussauds en mayo del 2018, poco antes de su fastuosa boda y ahora tienen un ‘nuevo hogar’, al igual que los duques en la vida real. Advertisement

