Pese a demostrar su inocencia, vuelven a quitar canciones de Julión Álvarez en plataforma musical Una controversia se ha ocasionado públicamente luego de que la plataforma Spotify volviera a sacar de su catálogo la música de Julión Álvarez; la cual, había regresado tras ser exonerado legalmente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2017, Julión Álvarez fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de supuestos nexos con el narcotráfico y delitos de lavado de dinero que le ocasionaron una serie de agravios en su contra que le impedían trabajar de manera habitual y fue vetado por algunos lugares, incluyendo algunas plataformas musicales para tocar su música. El 27 de mayo de 2022, el cantante fue exonerado de los cargos en su contra y que quitaron todas las restricciones que tenía. Así, los temas del representante de regional mexicano volvieron a subirse a las mencionadas aplicaciones de música y puede ingresar a ofrecer conciertos a Estados Unidos. Sin embargo, llamó la atención que tras varios días de tener nuevamente sus canciones en Spotify, ahora está plataforma volvió a quitarlas de su catálogo sin la menor justificación; lo cual, ocasionó diversas reacciones por parte de los seguidores del compositor chiapaneco. "Ya pongan a Julión Álvarez en Spotify"; "Que alguien me explique por qué Spotify quitó las canciones de Julión Álvarez"; "¿Bloquearon de nuevo a Julión Álvarez de Spotify?"; "Un día más buscando a Julión Álvarez en Spotify y aún nada"; "Te odio Spotify, ya déjame escuchar a Julión Álvarez", y "Ayer ya habían subido el álbum de 2015 (El Aferrado) de Julión Álvarez a Spotify y hoy ya no está. ¿A qué estamos jugando Spotify?", fueron algunos comentarios. Julión Álvarez Julión Álvarez | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las quejas continuaron. "Ya lo quitaron de nuevo"; "Para qué suben la música de Julión ¿si en dos días la van a volver a quitar? En otras plataformas ya está la música menos en Spotify"; "¿Cuál es el problema que tiene Spotify con Julión Álvarez?"; "Así quedé [con cara de payaso] cuando me desperté y ya habían quitado nuevamente a Julión Álvarez de Spotify", y "No hay peor sentimiento que abrir Spotify y que no esté Julión Álvarez", agregaron. De momento,el intérprete de "Te hubieras ido antes" y Spotify no se han pronunciando al respecto. Se desconoce si habrá alguna mención más adelante. Mientras tanto, Julión Álvarez está retomando poco a poco los compromisos profesionales que tuvo que abandonar tras el mencionado proceso legal.

