Quique Usales sorprende con inesperada confesión sobre el programa Hoy día El conductor argentino respondió sin filtros a uno de sus seguidores con una afirmación que muchos nunca hubieran imaginado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque ya han pasado unas semanas desde que Hoy día arrancó su nueva etapa con otros conductores, la gente sigue echando de menos a quienes formaban parte del show anteriormente. Y así mismo se lo hacen saber a través de cariñosos mensajes en las redes y preguntas curiosas. Quique Usales ponía a disposición de sus seguidores el famoso cuestionario para que le preguntaran lo que quisieran. Una de las cuestiones y, especialmente, su respuesta, sorprendió a la gente ya que nunca se hubieran imaginado que contestaría con esa contundencia. Sincero y sin pelos en la lengua, el argentino expresó lo que siente. Eso sí, siempre desde el cariño y el respeto. Quique Usales Quique Usales | Credit: Mezcalent "¿Extrañas estar en Hoy día?", le consultó un usuario de Instagram. Una pregunta cuya respuesta, al menos para muchos sería un 'Sí' total. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nada que ver con la realidad. "NO", escribió Quique en grande y en mayúsculas. También dio las razones por las que no lo echa de menos. "Es un horario muy fuerte, me levantaba cada día a las 3:15 y, a veces, antes", contó. Hoy día Equipo de Hoy día | Credit: IG/Quique Usales Aunque el ahora copresentador del Noticiero de Telemundo no echa en falta esos madrugones, hay algo que sí extraña ver cada día: sus compañeras, Adamari López y Chiquibaby. "Extraño a mis compañeras, pero hablo con ellas a diario", expresó contento de mantener esa bonita amistad detrás de las cámaras.

