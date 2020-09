Quique Usales revela el emotivo gesto que tuvo Aracely Arámbula con él tras su despido de Telemundo "Yo sé que no te gusta que diga estas cosas", reconoció el fashionista argentino, pero el también periodista quiso agradecer públicamente el hermoso gesto que tuvo la actriz con él. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En octubre se cumplirán dos años desde que Quique Usales fue despedido de Telemundo tras más de una década formando parte de sus filas. En ese bache profesional que supuso en un inicio un duro golpe para él, el carismático fashionista contó con un apoyo fundamental: el de la actriz y cantante Aracely Arámbula. Así lo quiso revelar a modo de agradecimiento recientemente el exrostro de la citada cadena de habla hispana durante una transmisión en vivo que llevó a cabo a través de las redes sociales en compañía de la estrella mexicana. "Sé que a vos mucho no te gusta que diga estas cosas [pero] a diario ella [refiriéndose a Arámbula] estaba pendiente, cómo estaba, si necesitaba algo, si me ayudaba a buscar trabajo por otro lado, qué podíamos hacer, qué nos podíamos inventar, veníte de vacaciones a mi casa… Han sido contados los artistas que han estado ahí a todo momento, 24 horas en cualquier momento y eso uno lo agradece muchísimo", compartió el también periodista argentino. Image zoom Quique Usales y Aracely Arámbula Mezcalent (x2) La protagonista de exitosas telenovelas como La patrona y La doña hizo una gran amistad con Usales durante su etapa como artista exclusiva de Telemundo, por lo que no dudó en tenderle la mano a su amigo cuando se enteró de que dejaba de formar parte de la cadena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando quieres a alguien y te llega al corazón y siempre nos hemos reído tanto, nos hemos divertido, hicimos un gran equipo cuando Masterchef, cuando Telemundo, entonces se hizo una bonita amistad de tiempo atrás de todos los eventos que íbamos cuando Nueva York y cuando presentábamos las series, momentos muy importantes en mi vida", contó Aracely. Yo no quería que tú salieras de ahí porque estábamos juntos, pero ahora ya estamos libres en otro lado. La vida es así. Lo más lindo es tener la libertad y la oportunidad de elegir el proyecto que uno quiera. Yo te veo a ti muy contento, muy realizado. La gente que tiene talento y que tiene esa chispa y esas ganas de transmitir todo lo positivo y lo bonito de la vida tiene la puerta abierta en cualquier lado. - Aracely Arámbula La actriz, que tiene más de cinco millones de seguidores solo en Instagram, fue sincera al reconocer que no quería que el fashionista saliera de Telemundo. "Yo quiero que sepas que para mí fue una gran sorpresa que yo no quería que sucediera, en ese momento no quería, pero ahorita sabemos que las cosas suceden por algo", aseveró.

Quique Usales revela el emotivo gesto que tuvo Aracely Arámbula con él tras su despido de Telemundo

