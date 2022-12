¡El espectacular cambio de imagen de Quique Usales para su nueva etapa profesional en Telemundo! El presentador ha compartido unas imágenes entrañables que no solo han mostrado su look, sino también un reencuentro muy emotivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos coinciden en que Quique Usales era una de las caras más divertidas de Hoy día, el programa de Telemundo del que se despidió hace días junto a otros compañeros como Nacho Lozano y Chiquibaby. Su nueva etapa es ahora en el Noticiero del mediodía de la cadena, donde, debido al estilo, la formalidad y el desarrollo de sus contenidos ha requerido de él una pequeña transformación. En estos días mostraba cómo es trabajar desde ese otro plató menos dicharachero pero también lleno de retos profesionales. Su imagen, entre otras cosas, no ha escapado a la vista de sus seguidores. Quique Usales Quique Usales en el año 2018 | Credit: Mezcalent Y es que, como era de esperar, el estilo no puede ser el mismo al tratarse de programas y audiencias muy diferentes al mañanero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es por eso que el argentino ha tenido que aparcar, al menos para el trabajo, sus creativos looks con jeans, chaquetas de colores varios y originales camisas y camisetas, para lucir de riguroso traje y corbata. Eso sí, siempre a su manera y a su estilo. ANTES EN HOY DÍA AHORA EN EL NOTICIERO DE TELEMUNDO Aunque siempre ha destacado por su elegancia y buen gusto decantándose por chaquetas y camisas clásicas, siempre lo hacía dándole un toque más moderno y color, muy como es él. El conductor compartía en redes un video con este nuevo estilo más sobrio y convencional. También mostraba un momento que ha tocado especialmente los corazones de la gente. En él se encuentra al lado de Nacho, el que fuera su compañero en Hoy día. Ambos son los únicos miembros del equipo que han sido relocados en el noticiero y continúan en la cadena compartiendo la última hora con los televidentes. La imagen de ambos frente a la mesa de noticias ha traído mucha nostalgia. "Me encantó verlos juntos, se les extraña en la mañana", "Lo mejor de lo mejor, dúo impecable", "Excelente los dos, muy buenos profesionales", "Los amo y los extraño", escribieron con melancolía en los comentarios.

