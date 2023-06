Quique Usales comparte el duro episodio vivido: "Perdió el ojito izquierdo" El comunicador contó el difícil momento que ha atravesado estos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Quique Usales Quique Usales comparte el gran susto vivido | Credit: (Photo by Greg Doherty/Getty Images) Más allá de los platós y las alfombras rojas, Quique Usales siempre se ha hecho eco de su unión familiar y del gran amor hacia los suyos. Por eso, en estos días, el presentador ha vivido unos momentos muy difíciles ante un episodio que ha afectado a uno de sus seres más amados. El comunicador argentino se encontraba en un viaje en familia cuando recibió una llamada telefónica con la peor de las noticias. Su perrita Leli tuvo un problema de salud que la llevó a la sala de emergencia. La chiquitina, adoptada por Usales durante la pandemia, y uno de sus más grandes amores, ha perdido el ojito izquierdo. Ahora está en plena recuperación, su fuerza y sus ganas de vivir son mayores que todo. A su lado, dándole amor, cariño y todos los mimos del mundo está su papi humano y el resto de la familia. El conductor de Telemundo ha ido haciendo actualizaciones de su estado en sus redes sociales donde se la ve evolucionando a mejor y echándole ganas a la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando pensábamos que ya habíamos superado todos los problemas de salud de Leli, nos pasó una más, perdió el ojito izquierdo. Pero si ella no se rinde, nosotros menos. En 3 años nos dio amor, alegría y nos acompañó con su dulzura. Así que ahí vamos… un día a la vez, hoy está mejor, Lelis es una guerrera. Imposible no quererla cada día más y más", expresó esperanzado. Quique Usales Perrita de Quique Usales se recupera | Credit: IG/Quique Usales La unión entre ambos es sumamente especial, se han acompañado en las buenas y en las malas, y eso hace que la conexión y complicidad sean inmensas. Quique y la pequeña han recibido todos los ánimos y el apoyo de seres queridos y seguidores, que continúan mandando la mejor de las energías para la princesa de la casa. "Gracias a todos por sus mensajes de apoyo", expresó agradecido. ¡Mucho amor para ambos y pronta recuperación para Leli!

