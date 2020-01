Quique Usales, el más festejado en su cumpleaños ¡Feliz cumpleaños Quique! El presentador argentino inicia los festejos de su cumpleaños By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Quique Usales recibió tremenda sorpresa cuando sus compañeros del programa Hoy festejaron su cumpleaños “número 21”. “Quiero agradecer a toda la producción [y a] todos los presentadores [porque] desde que empecé me han recibido con mucho amor”, dijo conmovido el presentador. De inmediato, Andrea Legarreta y Jorge van Rankin, ente otros, le pidieron “morder el pastel”, a lo que Quique accedió. Segundos después, la cara del querido fashionista terminó embarrada de espuma. Image zoom Quique Usales en el programa Hoy Image zoom Sus compañeros del programa de Despierta América (Univision) tampoco se quedaron atrás y le enviaron un cálido saludo al argentino desde el set de grabación en Miami. “Quique por fin cumple 21 años, ya puede tomar cerveza ¡Felicidades!”, se escucha decir a Raúl González. Llegar a donde está hoy en día no fue tarea fácil, sin embargo, hoy en día, Usales disfruta las mieles de su esfuerzo. “Parece que fue ayer que llegué a los Estados Unidos con 70 dólares en el bolsillo. Viví tantas cosas en estos años… amores, amigos, cambios de trabajo, viajes, tantas experiencias que a veces pienso será que todo esto me pasa a mi o a todo el mundo. Pero al final el balance siempre es positivo”, dijo Usales a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué te dirías a tu “yo” de hace 10 años?

“Que muchas cosas lindas y difíciles me van a pasar, que no me la crea en los momentos buenos y que no desespere en los malos porque al final todo pasa”. A pesar del éxito y la fama, Quique tiene aún muchos sueños por cumplir. “[Me encantaría] conocer Australia… y en cuanto al trabajo consolidarme en la televisión y volver a las alfombras rojas como presentador”, apuntó. ¡Feliz cumpleaños querido Quique! Advertisement

