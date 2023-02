Quique Usales comparte la mejor de la noticias sobre su trabajo en Telemundo: "¡Estás acabando!" El presentador anuncia feliz lo que está viviendo a nivel profesional en la cadena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de noviembre, Telemundo anunciaba cambios en la estructura del programa de Hoy día. Varios de sus presentadores fueron acomodados en otros espacios de la cadena, mientras otros salieron definitivamente de ella. En el caso de Quique Usales, se mantuvo en el Noticiero de Telemundo junto a su compañero, Nacho Lozano, desde donde continuaron sus reportes diarios y su conexión con el público. Además de este cambio, el argentino acaba de compartir una maravillosa noticia que sus seguidores han recibido con la mayor de las alegrías. Quique Usales Quique Usales comparte buen noticia sobre su trabajo | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Sus entrevistas y exclusivas han tenido un alcance tal, que su presencia es requerida en algunos de los shows más representativos de Telemundo, tal y como se ha podido ver en los últimos días. Desde sus redes, el propio Quique compartía encantado su intervención en la que ha sido su casa, Hoy día, y otros programas como En casa con Telemundo, La mesa caliente y Al rojo vivo. Su explosiva entrevista a Melissa Vallecilla, la mujer que asegura haber tenido un romance con Anuel y fruto de él, una hija, ha generado gran interés. Ese, y otros muchos contenidos de Quique, requieren de su presencia, siempre tan aplaudida por la audiencia. "¡Estás acabando!", le escribió su colega y amiga, María Celeste Arrarás en esta etapa de éxitos. "Rompiéndola", "Me tienes de programa en programa", "Haces muchísima falta", le escribieron algunos de sus fans en redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su aparición en Hoy día concretamente hizo especial ilusión al público, el cual se muestra siempre entusiasmado de verle interactuar con su gran cómplice, dentro y fuera de la pantalla, Adamari López. El divertido reel protagonizado por ambos este San Valentín, sacó las carcajadas de muchos, quienes se mostraron deseosos de seguir viéndoles juntos haciendo de las suyas. "Los dos son una bomba", "Más de ustedes dos, por favor", "Son lo máximo", les expresaron encantados desde las redes.

