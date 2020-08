"¡Aquí hay amor!": La química explosiva entre Juan Soler e Itatí Cantoral revoluciona las redes Los protagonistas de La mexicana y el güero han compartido unas divertidas imágenes en sus redes durante el rodaje y otros momentos con la prensa y su complicidad es innegable. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Volver a ver a Juan Soler e Itatí Cantoral en la pequeña pantalla es todo un regalo que la nueva telenovela de Televisa La mexicana y el güero nos ha brindado. Dos actorazos de la vieja escuela que vivirán una historia de amor peculiar y muy diferente a todo lo que habíamos visto hasta ahora. Dentro del set ya son número uno en audiencia, pero fuera también son noticia. El buen rollo y la maravillosa energía delante de las cámaras es producto de la bonita amistad que existe entre sus protagonistas. Tanto que ya hay quienes aseguran que la química entre ellos es explosiva, ¡y no sólo en la ficción! Las preciosas fotos compartidas por sus protagonistas desde Acapulco, donde se rueda la serie han dado lugar a todo tipo de insinuaciones por parte de sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Aquí hay amor!", "Qué viva el pecado", "Qué se prenda fuego todo, ya fue, amor, amor, amor", "Como que huele a romance", "Al rato salen que son novios", escribieron algunos de sus seguidores emocionados al ver estas imágenes y otras muchas que en estos días y con motivo de la promoción nos están compartiendo. Todo son suposiciones del público y eso significa que sus actores están haciendo muy pero que muy bien su trabajo, tanto que su romance traspasa la pantalla. Y no es para menos, son dos de las estrellas más importantes del panorama actoral y de ellos solo podíamos esperar exquisitas interpretaciones. La puesta en escena y, por qué no decirlo, la química son explosivas y eso se traduce en una historia de lo más apasionada que ya nos tiene enganchados. Lo otro, ¡pues ya se verá!

