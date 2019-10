¡Química explosiva entre JLo y Maluma en el escenario cantando "No me ames" de Marc Anthony! El Madison Square Garden de Nueva York casi se viene abajo tras la actuación sorpresa de Jennifer con uno de los mejores amigos de su ex. ¡Menuda química tienen! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Increíble lo que es capaz de hacer la música, cualquier cosa puede pasar. Y por lo general suele ser maravilloso. Un nuevo milagro se ha producido sobre el escenario del Madison Square Garden en Nueva York. En medio de su apoteósico concierto Maluma dio una sorpresa a los allí presentes con una invitada de excepción, ¡Jennifer López! El escenario se quedaba vacío para dar la bienvenida a una espectacular JLo que subía en una plataforma. Como siempre lucía impresionante con un traje dorado, ceñido y de lo más llamativo. Allí la esperaba el colombiano y los aplausos de un público desenfrenado. Pero ahí no acabaron las sorpresas. Sí, cantaron juntos pero, ¿adivinen qué canción? Pues se atrevieron con “No me ames”, el tema estrella de la artista con el que fuera su marido Marc Anthony. Por cierto, gran amigo de Maluma. Así es, casi sin poder escucharles por los aplausos y los gritos de los allí presentes, el colombiano y la neoyorkina se entregaron a esta romántica canción cuya interpretación nada tuvo que envidiar a la que en su día hicieron Jen y Marc, seamos sinceros. Entre ellos hay un buen rollo y una química especial. Eso también se debe a que ambos ya se han encontrado anteriormente pues andan preparando algo más. Juntos comienzan a rodar estos días su nueva película, Marry Me, una comedia romántica de la que ya nos han dado un pequeño adelanto. Definitivamente el tándem Maluma-JLo funciona y nosotros estamos encantados de que nos regalen momentos tan llenos de magia y complicidad. ¡Gracias! Advertisement EDIT POST

