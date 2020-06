"¡Quiero vivir!" Danna García en llanto y devastada tras el coronavirus La querida e internacional actriz detalló los efectos secundarios de la enfermedad COVID-19, de la que llegó a dar positivo hasta tres veces y, visiblemente afectada todavía no pudo contener las lágrimas. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de dar positivo de coronavirus hasta en tres ocasiones, la bellísima actriz colombiana Danna García compartió su video más sentido acerca de los devastadores efectos que la enfermedad COVID-19 le dejó, después de estar aislada durante tres meses sin poder ver a su esposo y a su hijo. Estas fueron las palabras exactas de la internacional actriz cuyos papeles en las telenovelas han dado la vuelta al mundo: “Los efectos secundarios de lo que yo he tenido han sido devastadores para mí, en el sentido de que muchas cosas han pasado a nivel salud y a nivel físico que estoy tratando de sobrellevar”, aseguró y pasó después a detallarlos. Image zoom Danna García Lalo Yasky/WireImage “Caída de pelo, retención de líquidos... ¿Umbral del dolor? Sientes cualquier cosa tres veces más, te duele hasta un simple roce, lo sientes. Obviamente, después de estar tanto tiempo sentado o sin moverte, hay una subida de peso que tienes que manejar con el tiempo... El tema respiratorio, de vez en cuando todavía me siento a veces que me falta un poco de aire; resequedad en todo el cuerpo, una resequedad extrema, inflamación a nivel celular...”, todo cosas que todavía padece la inolvidable actriz de Pasión de Gavilanes. Image zoom Cortesía Televisa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Le decía a mi marido el otro día, ay no quiero hablar de eso..." dijo y estalló en llanto durante la grabación. "Pero los quiero mucho, no quiero hablar de nada feo, ¿vale? Le decía a mi marido el otro día que yo quiero vivir, ¡quiero vivir!", dijo entre sollozos y secándose las lágrimas. Image zoom Danna García Muy cariñosa como siempre con sus seguidores, quiso mandarles ánimos a todos. "No saben lo agradecida que estoy", dijo lanzándoles besos. "Saldremos adelante, OK? Y vamos para adelante, todos para adelante, ni un paso atrás, ninguno, ¡vamos a emprender cosas nuevas!”, exclamó muy emocionada. Image zoom Danna Garcia/instagram ¡Mucho ánimo para ti también, Danna! Esperamos de corazón que te vayas sintiendo mejor día tras día. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

