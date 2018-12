Imitador de Juan Gabriel asegura que le ofrecieron dinero por hacerse pasar por el verdadero cantante

Los rumores de la supuesta reaparición de Juan Gabriel continúan; ante ello, uno de lo imitadores reconocidos por el Divo de Juárez, Eduardo Jahuey, aseguró que le pidieron hacerse pasar por el verdadero cantante con el fin de engañar a la gente de que está vivo.

“Fue mi ex manager, al cabo que ya nos divorciamos, obviamente, artísticamente”, admitió Jahuey al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Me quisieron hacer la propuesta de hacerme unas fotos de espalda, de lado, grabarme cantando, en la casa de ustedes en las bohemias que hacemos de repente. Obviamente, un video de lejos para hacerlo pasar [por el cantante], ahorita, que está tan en boga lo de Juan Gabriel”.

Daniel Knighton/WireImage

De acuerdo con este artista, los interesados solo buscan seguir explotando una noticia falsa; pero su ética profesional y el agradecimiento al intérprete le impiden prestarse a dicha mentira.

“Me hizo la propuesta, que obviamente le hicieron a él porque tiene conexión con la gente que sacó este tipo de noticia tan desagradable [que Juan Gabriel está vivo]”, advirtió. “No me presto a ese tipo de cosas; llevo 24 años [en el plano profesional], vengo de una familia de artistas. No lo haría. Estoy agradecidísimo con el señor Juan Gabriel. Personalmente, me dio la bendición [autorización de que lo imitara] hace muchos años en el Palenque de Texcoco. Entonces, jamás lo haría, no me prestaría a eso”.

Eduardo Jahuey pidió a los fanáticos de Juan Gabriel que sean precavidos y desconfíen de ese tipo de información.

“Que triste que se estén prestando a eso”, agregó. “Ya me lo propusieron a mí. Así es que, le digo al público, sí ven imágenes por ahí no lo crean, porque si no me presté yo, alguien más se va a prestar”.