¿Quiénes son los padres de los hijos varones de Aylín Mujica? La actriz cubana y concursante de la tercera temporada de La casa de los famosos (Telemundo) es madre de 3: Mauro, Alejandro y Violeta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aylín Mujica Mauro; Aylín Mujica; Alejandro | Credit: Instagram; Mezcalent; Instagram Aylín Mujica siempre quiso ser mamá. "A los 13 años yo cuidaba a los bebés de las vecinas. Llegaba una señora a visitar a mi abuelita, porque a mí me criaron mis abuelos, y yo decía 'yo cuido al bebé'. Amaba los bebés", contó la actriz cubana en una entrevista con la locutora Cora Nelda González justo antes de embarcarse en la aventura de La casa de los famosos (Telemundo), el exitoso reality show en el que se encuentra aislada del mundo exterior desde mediados de enero. La que fuera villana de exitosas telenovelas de Telemundo como Marina, Corazón valiente y Los miserables pudo cumplir muy jovencita su anhelado sueño de convertirse en mamá. Aylín Mujica Aylín Mujica, concursante de La casa de los famosos 3 (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Padre de Mauro Con tan solo 19 años, Aylín dio a luz a su primer hijo, Mauro Menéndez, fruto de su matrimonio con el artista cubano Osamu Menéndez. "Duré como 3 años [casada]. Estaba muy chavita". Osamu Menéndez Osamu Menéndez, padre de Mauro, hijo de Aylín Mujica | Credit: Instagram Osamu Menéndez Su primogénito está convertido hoy en un exitoso artista de 29 años que no puede tener más orgullosa a la actriz. Su llegada al mundo cambió el sentido de la vida de Aylín. "A partir de ese día el sentido de mi vida cambió y cambió para entender que el traer un ser a este mundo dándole vida a partir de ti es el sentimiento más honesto y real", llegó a escribir en sus redes sociales. Mauro Mauro, hijo mayor de Aylín Mujica | Credit: Instagram Mauro Padre de Alejandro El segundo y último hijo varón de Aylín, Alejandro Gavira, nació en noviembre de 2000 fruto de su matrimonio con el productor Alejandro Gavira, a quien conoció haciendo un comercial para una revista. Aunque no fue hasta que coincidieron en una telenovela cuando se enamoraron. "Él fue el productor de Yacaranday, una telenovela que hicimos para TV Azteca con Jorge Luis Pila y se portó muy bien conmigo y se fue acercando, protegiéndome y preocupándose por mí", reveló hace más de una década la actriz en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Aylín Mujica Aylín Mujica y el productor Alejandro Gavira en un evento en 2007 | Credit: Gustavo Caballero/Getty Images Aylín y el productor tuvieron un "muy bonito matrimonio", pero su historia de amor se acabó tras casi 11 años de relación. "Estaba yo con muchas ganas de concentrarme en mi carrera, de crecer en mi carrera. Yo creo que uno no se desenamora de una persona porque el amor va a estar ahí latente, va a estar vigente, pero el amor sí se transforma y pones en la lista de tu vida las prioridades y a veces la lista se corre, los números y las prioridades van agarrando otra posición, entonces mi prioridad eran mis hijos, mi carrera y venirme a Miami a vivir más tranquila". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El fruto de su amor hoy tiene 22 años y está estudiando en la universidad. Alejandro Gavira Alejandro Gavira, hijo de Aylín Mujica | Credit: Instagram Alejandro Gavira "Ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida. Te estás haciendo un hombre, pero siempre seguirás siendo mi bebé", le escribía años atrás con motivo de su cumpleaños.

