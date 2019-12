¿Quién juega mejor béisbol, Jennifer López o Alex Rodríguez? La cantante Jennifer López disfrutó de un divertido juego de béisbol con su familia el día de Navidad y demuestra que manda hasta en la pelota. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jennifer López no esconde que los mejores momentos los pasa en familia, y las fiestas navideñas son la excusa perfecta para reunir a sus seres queridos bajo un mismo techo. Rodeada de sus gemelos, Max y Emme; su mamá Guadalupe Rodríguez; y, por supuesto su prometido, el pelotero Alex Rodríguez, la cantante celebró la Navidad en pijamas en una velada llena de amor y regalos. “¡Feliz Navidad a todos! Los amo y les deseo las más bellas y felices fiestas”, escribió junto a una fotografía besando a su futuro esposo Arod en Nochebuena. Pero al siguiente día, los arrumacos se hicieron a un lado y empezó la competencia. La cantante no niega que es competitiva en todo lo que hace y ganar en las actividades y juegos familiares que tenía pautados seguramente era su meta. Así, la protagonista de la multinominada cinta Hustlers se vistió con la camisetade su equipo favorito para competir en un amigable juego familiar de béisbol. Por supuesto que tenía que vestir el uniforme de los New York Yankees y aliarse con su prometido, quien se retiró de los Bombarderos del Bronx en el 2016. Pero aunque Arod sea el experto, admitió que las riendas las lleva la cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de su cuenta de Instagram, Arod compartió una conversación que tuvo con la intérprete durante el amistoso juego, donde le recordó que ya no es pelotero. “Venga Jen. Fui ganador del Guante de Oro. Déjame jugar campocorto”, escribió en su cuenta junto a una fotografía platicando con la mundialmente famosa bailarina. Según Rodríguez, la cantante le contestó: “Palabra clave: ‘Fui’”. Sin más, el pelotero tuvo que aceptar las reglas y jugar bajo su mandato. Ni qué decir, ¡así es el amor! Advertisement

