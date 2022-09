¿Quién heredará los queridos perros corgis de la reina Isabel? Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, ¿quién se encargará de cuidar a sus perros corgis que ella tanto amaba? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Reina Isabel II Reina Isabel II | Credit: Steve Parsons-WPA Pool/Getty Images Los amados corgis de la reina Isabel II ya han encontrado un nuevo hogar que los acogerá. Los dos perros de la difunta monarca ahora están bajo el cuidado del duque y la duquesa de York, el príncipe Andrew y Sarah Ferguson, según una fuerte cercana confirmó a PEOPLE. "Los corgis volverán a vivir en Royal Lodge con el duque y la duquesa. Fue la duquesa quien encontró los encontró cuando eran cachorros, y el duque le regaló a Su Majestad", dice la fuente. A pesar de divorciarse en 1996, Fergie y Andrew mantienen una relación amistosa y todavía viven juntos en la casa de su familia, Royal Lodge, en Windsor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta misma fuente agrega que Sarah previamente "se unió a Su Majestad paseando los perros y montando a caballo e incluso después de su divorcio, continuaría su gran amistad con Su Majestad". Príncipe Andrew y Sarah Ferguson Príncipe Andrew y Sarah Ferguson | Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Después de que su padre le regalara su primer corgi en 1933, la reina tuvo más de 30 corgis y mezclas de dachshund y corgi conocidas como "dorgis". A mitad de los años 2010's decidió no hacerse con más perros porque no quería dejar ninguno sin dueño después de que ella muriese. Sin embargo, en 2021 dio la bienvenida a dos cachorros en marzo de ese mismo año y justo antes de la muerte del príncipe Felipe. Solo una semana después de la pérdida de su esposo, también uno de los perros falleció, por lo que el príncipe Andrew le regaló a su madre un nuevo cachorro en lo que habría sido el cumpleaños número 100 del príncipe Felipe. El pasado 8 de septiembre, Isabel II fallecía en el castillo escocés de Balmoral acompañada por su familia. La reina, que con sus 70 años en el trono protagonizó el reinado más largo de la monarquía británica, marcó toda una época en el Reino Unido y fue una figura reconocida mundialmente.

