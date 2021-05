¿Quién ha aparecido más veces en nuestra lista de “Los 50 más bellos”? ¡Lo revelamos! Jennifer López, Sofía Vergara y Thalía son algunas de las celebridades que más veces han figurado en nuestra lista anual ¡mira quién es la reina! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La edición de "Los 50 Más Bellos" de People en Español de este 2021 marca nuestro aniversario de plata. Son ya 25 años de portadas con las celebridades más queridas del mundo de habla hispana. Pero ¿alguna vez se han preguntado quién ha figurado más veces en "Los 50 Más bellos? Como revelamos el martes pasado, en esta nueva edición de Bellos elegimos a 25 celebridades icónicas que han estado en esta lista durante más de dos décadas. además de los nuevos rostros del mundo del entretenimiento en español. Dichos íconos son Adamari López, Eva Longoria, Daisy Fuentes, Dayanara Torres, Jennifer López y Thalía, por mencionar a algunos. Este es el ranking -de menor a mayor- de celebridades que han aparecido más veces en la lista de "Los 50 Más Bellos" de People en Español: Ricky Martin- 11

Maite Perroni-11

Adamari López- 12

Dayanara Torres-12

Jennifer López-12

Sofía Vergara 12

Thalía ¡la reina con 13 menciones! Ricky Martin en 1997 adornando la portada junto con Lucero y Alejandro Fernández: Bellos Cover - DO NOT REUSE Credit: People en Español Una regia Jennifer López en una de sus 12 apariciones en la lista, engalanando la portada en 2000: Bellos Cover - DO NOT REUSE Credit: People en Español La 'reina' Thalía en una de sus 13 apariciones en la lista, en este caso la del 2003, ocupando portada con Juanes, Salma Hayek y César Évora: Bellos Cover - DO NOT REUSE Credit: People en Español Sofía Vergara ( vestida de color lavanda) ha regresado 12 veces a Bellos. Aquí la vemos con Daisy fuentes (izq.), Fernando Colunga, Jacqueline Bracamontes, Giselle Blondet, Belinda, Olga Tañón y Adamari López: Bellos Cover – DO NOT REUSE Credit: People en Español Maite Perroni ha estado en Bellos 11 veces y así apareció en la portada de 2014 (con sombrero de copa y medias de red) al lado de Ana Brenda (izq.,), Angelique Boyer, Daniel Arenas, Génesis Rodríguez, Canelo Álvarez, Eiza González, Blanca Soto, Pedro Moreno y Marjorie de Sousa: Bellos Cover - DO NOT REUSE Credit: People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La lista de 50 Bellos esta divida en dos partes. Los primeros 25 son las estrellas icónicas arriba mencionadas y que han estado presentes en las páginas de la revista desde sus inicios en 1996. Los otros 25 son estrellas que se están imponiendo hoy en día como Ángela Aguilar, Karol G y Christian Nodal. ¿Quién más está en la lista de "Los más bellos" del 2021? Busca la edición de junio/julio, a la venta ya.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¿Quién ha aparecido más veces en nuestra lista de “Los 50 más bellos”? ¡Lo revelamos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.