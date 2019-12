Zozibini Tunzi, la representante de Sudáfrica, se lleva la corona de Miss Universo Zozibini Tunzi, la representante de Sudáfrica, se lleva la corona de Miss Universo By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de una emocionante final en la que quedaron como finalistas las representantes de México, Sudáfrica y Puerto Rico, la representante de Sudáfrica es Miss Universe 2019, Zozibini Tunzi, se llevó la corona a la mujer más hermosa del universo. En una de las últimas rondas de preguntas, las tres demostraron estar a la altura de la corona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Mientras a la pregunta de qué era lo más importante que las jovencitas deberían aprender, la representante de México, Sofía Aragón, habló de que supieran que todo en las redes era mentira; mientras que la representante de Puerto Rico, Madison Anderson, pidió que celebraran su originalidad, porque nunca sabían a quién estaban inspirando; la elegante y estilizada representante de Sudáfrica habló de liderazgo y de la importancia del empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo vivió Dayanara Torres, ganadora de Miss Universe, el que la representante de Puerto Rico quedara primera finalista? Image zoom La bella mujer de impactantes ojos nos hizo estas declaraciones en exclusiva tras la emoción del final y la decepción de no ver ganar de nuevo a su país: “Estoy muy orgullosa de ella, ha dejado muy en alto a nuestro Puerto Rico. Al ser primera finalista para nosotros es igualmente un gran orgullo”. Advertisement

