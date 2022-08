¿Quién era Diego Bertie? Todo lo que debes saber sobre el actor y cantante peruano Además de ser uno de los actores más reconocidos de su generación, también fungió como líder de una popular banda de música pop en la década de los 80. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacido Diego Felipe Bertie Brignardello, el actor hoy fallecido en su natal Perú fue todo un referente en el mundo del entretenimiento de su país. Desde que inició su carrera profesional a sus 20 años, Bertie se convirtió en uno de los protagonistas más solicitados tanto a nivel nacional como internacional en el teatro, la televisión y el cine. Su participación en producciones como Leonela, muriendo de amor (1997), Cosas del amor (1998), Amantes de luna llena (2000), La ex (2006) y Vale todo (2002) lo posicionó como uno de los galanes más aplaudidos de su generación. Su pasión por la música también lo llevó a grandes escenarios con su banda de música pop rock, Imágenes. Luego de casi tres décadas y una larga lista de éxitos actorales bajo el brazo, Bertie planeaba regresar a la música y anunció que volvería a dar conciertos con sus excompañeros de esa agrupación. "He hecho de todo, pero tengo muchísimos sueños por delante. Estoy volviendo a la música y me hace muy feliz. Estoy grabando con mi grupo Imágenes, con el que empecé antes de ser actor, y lanzando un disco que grabé en Río en el 2003 que nunca salió, pero estoy regrabando los temas. Estoy haciendo algunas colaboraciones con Erick Elera", reveló emocionado a la prensa de su país, según el diario La República. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Diego Bertie Credit: Instagram/@diegobertieb Desde realizar ese anuncio utilizaba sus redes sociales para hacer recordar su música, reiterando su felicidad por regresar a los escenarios. "Estoy súper emocionado de poder vernos nuevamente para cantar y bailar el mejor rock de los 80s y 90s", escribió en su cuenta de Instagram. Desafortunadamente, el cantante no llegó a cumplir ese deseo. El 5 de agosto, Bertie falleció tras caer del piso 14 del edificio donde vivía en el distrito limeño de Miraflores. El actor fue hallado en la cochera de la propiedad gravemente herido. Tenía 54 años. Las autoridades correspondientes confirmaron la noticia, luego de que los servicios de emergencias rectificaran su muerte por múltiples fracturas en su cuerpo. "Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 4:10 a.m. ingresó el señor Diego Bertie Brignardello (54), quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de la salud confirmando su fallecimiento", informó el hospital José Casimiro Ulloa a través de un comunicado. El mundo del espectáculo lamentó su inesperada muerte, reconociendo su talento y trayectoria. "De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto Diego. 'Contigo no existe el final, solo un largo camino que andar….'", lamentó su colega y compatriota Christian Meier, en sus redes sociales. La noticia de su deceso se da alrededor de dos meses después de que el actor hablara abiertamente sobre su orientación sexual luego de que el presentador Jaime Bayly revelara que sostuvo un romance clandestino con el galán de telenovelas en su juventud. Bertie, quien hasta ese momento había mantenido su vida privada privada, admitió públicamente por primera vez que era gay. "Nunca tuve la necesidad de hablarlo porque lo tenía muy claro yo", dijo a un programa de televisión de su país. "Yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir: 'Oye, sal del clóset'. Yo salgo del clóset cuando me da la gana y si lo necesito. Y al igual que no he hablado de mi intimidad en ese caso, nunca he hablado de ninguna intimidad". La sorpresiva noticia de su muerte desató reportes de una posible depresión del artista, pero su mánager negó tales especulaciones, asegurando que Bertie se encontraba más feliz que nunca. "Ha estado muy contento, ha estado muy feliz. Yo en lo particular no he sentido nada de eso (depresión)….No sabemos qué ha pasado alrededor de todo esto", declaró a ATV Noticias. "Estaba súper metido en el show y la verdad todas las oportunidades que hemos tenido para contactarlo han sido buenas, han sido muy lindas. En el equipo de música encontró una familia". Su primera familia se formó en marzo del 1997, al contraer matrimonio con la psicóloga Viviana Monge, con la que tuvo una hija de nombre Aissa Bertie. La relación llegó a su fin siete años después. "Las relaciones cuando son de amor, es un amor que trasciende en el tiempo y aún cuando terminan", dijo en su momento a la televisión de su país. La noche antes de su muerte, la periodista peruana Verónica Linares publicó su más reciente charla con el artista, en la que reflexionó sobre los últimos dos años de su vida. "[La pandemia] me empujó a reencontrarme con mi pasado, con mi niñez, al decir qué cosas he dejado a medias y que no quiero dejar a medias", dijo. "La vida es tan frágil, no sabes lo que va a pasar mañana, entonces no quiero dejar nada a medias". Descanse en paz.

