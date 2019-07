¿Quién filtró la invitación de la boda de Chiquis Rivera a El gordo y la flaca?

Chiquis Rivera se mostró recientemente muy decepcionada con el programa de televisión El gordo y la flaca (Univision) luego de que, a pocos días de su boda con Lorenzo Méndez, Raúl de Molina mostrara durante el show la invitación de su casamiento, dejando así al descubierto el lugar y la hora donde se llevaría a cabo el enlace matrimonial, información que la hija de Jenni Rivera guardaba con mucho recelo ya que no quería que la prensa fuera a cubrir el evento.

“Estoy muy decepcionada de ustedes, siento que me he portado muy bien con los medios, lo que necesiten aquí estoy y lo que hizo El gordo y la flaca de mostrar la invitación, el horario y la dirección de la iglesia lo hicieron con malas intenciones y eso no se vale, eso no está bien. Fuimos a buscar otra iglesia y un jardín para casarnos y no se pudo, faltaban cinco días para casarnos, nos pusieron en una situación muy difícil. No se vale, no hicimos nada malo en mantener esto más privado”, expresó molesta días atrás la cantante durante una transmisión en vivo que realizó a través de Instagram.

¿Pero quién filtró sin el consentimiento de los recién casados la invitación de la boda al show de farándula que conducen Lili Estefan y Raúl desde hace más de 20 años?

El programa, como es lógico, no ha querido revelar la identidad de la persona que habría traicionado a Chiquis en uno de los días más importantes de su vida, pero todo hace pensar que se trataría de uno de los invitados a la boda ya que alguien que no estuviera invitado al casamiento sería bastante difícil que tuviera en su poder dicha invitación.

El secretismo con el que el show ha manejado el nombre de la persona que filtró la invitación ha sido tal que ni siquiera de Molina, que dio a conocer al aire la noticia, lo sabe.

“No sé de dónde sacaron la invitación, pero me imagino que fue un invitado [el que] nos dio la invitación”, aseveró el conductor cubano este miércoles durante el show.

“No sabemos exactamente quién fue porque a mí no me lo han dicho. No me han dicho quién fue ni quiero saberlo tampoco porque no me quiero meter en ese lío”, aseguró.

¡Se admiten apuestas!