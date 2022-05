¿Quién es en realidad Yailin? Conoce el pasado de la novia de Anuel AA Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin la Mas Viral y su perrito Credit: Instagram/@yailinlamasviralreal Sin duda alguna, una de las parejas más polémicas la conforman Anuel AA y Yailin, quien fromó parte de la lista de Elige a tu bello 2022. Pero, ¿quién es en realidad la cantante que se hace llamar La más viral? ¿Qué se sabe de su pasado? ¿Tiene familia? ¿Cómo se hizo famosa? ¿Cómo conoció al ex de Karol G? Te contamos todo lo que tienes que saber de esta dominicana. "La vida es una, nosotros la vivimos rápido. Hoy estamos aquí, mañana no está prometido", dijo en exclusiva la dominicana a People en español. Con ustedes, señoras y señores, Yailin: Su verdadero nombre es Jorgina Guillermo Díaz Nació en el barrio de Los Minos, en Santo Domingo, República Dominicana Su padre murió en un accidente automovilístico cuando ella tenía 9 años de edad

Yailin tiene una hermana mayor Su madre se hizo cargo de ella y su hermana y fue estricta con sus hijas. No las dejó tener novio hasta que cumplieran 15 años. "Mi mamá significa todo porque es lo único que me queda", dijo a People en español la cantante Su madre está feliz de ver a su hija triunfar. " [Mi madre] se siente muy orgullosa; eso es bueno, que una madre vea a su hija triunfar y saber que no le va a faltar nada", dijo la dominicana Desde que era adolescente tuvo interés por la medicina, sin embargo, desistió de ese sueño y se dedicó a la música En el 2019 firmó un contrato con la discográfica Akino Mundial Music Anuel AA and Yailin la Mas Viral Credit: Prince Williams/Wireimage Algunos de sus primeros sencillos son: "Booty", "Rico", "Algo que enamora" y "Chata" Yailin y Anuel se conocieron a través de las redes cuando ella le puso un corazón a una de las publicaciones del puertorriqueño. "Le fui a escribir por Instagram porque yo sabía quién ella era, y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito, ella me había mandado un corazón. ¡Y yo sabía que ya yo había coronado!", dijo Anuel a People en español En enero del 2022 la pareja se comprometió

La pareja vive en Miami, Florida, en donde compraron una mansión en marzo del 2022 Yailin extraña República Dominicana, sin embargo, por amor a su prometido se adapta a la vida de Estados Unidos Yailin ya conoce a Pablo, el hijo de Anuel La artista presume de sus dotes en la cocina y hace un espagueti con el que Anuel "queda loco"

