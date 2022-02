5 cosas que tienes que saber sobre Vicente Saavedra, el novio de Clarissa Molina Te contamos la historia de Vicente Saavedra, el novio de Clarissa Molina Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina y Vicente Saavedra Credit: Foto: Héctor O. Torres; Estilista: Claudia Fashions; Peinado y maquillaje: Gerald Santiago; Coordinación: Carlos Bermúdez Clarissa Molina está más que enamorada, ¿el afortunado? El empresario Vicente Saavedra, con quien lleva siete meses de relación, pero, ¿quién es Vicente? Te contamos 5 cosas importantes sobre él aquí: Clarissa y Vicente se conocieron durante el rodaje de Qué León, cinta protagonizada por Molina y Ozuna. Saavedra, es el manager de Ozuna Vicente nació en Puerto Rico Es padre de tres mujercitas: Gia Isabella 11 años y Ava Mar de 13, ambas viven en Orlando y Miabella de 3 años y medio que vive en Puerto Rico A los 16 años, su espíritu emprendedor y su pasión por la música lo impulsaron a buscar oportunidades dentro de esta industria

Tiene 40 años Durante su carrera profesional trabajó con exitosos sellos discográficos independientes de Latin Urban como White Lion Records y Buddha's Family; con artistas populares de música latina urbana, como Cosculluela, Farruko, Alexis & Fido y De La Ghetto; y varios proyectos con SBS Entertainment

