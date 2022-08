¿Quién es Vicente Saavedra, el prometido de Clarissa Molina? Clarissa Molina y el empresario puertorriqueño Vicente Saavedra se comprometieron en marzo del 2022 durante unas vacaciones en las Islas Vírgenes Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Saavedra, el prometido de Clarissa Molina, es un hombre afortunado. El empresario puertorriqueño de 39 años conquistó el corazón de la codiciada exreina de belleza dominicana, de 30. En exclusiva, hablaron de su historia de amor con People en Español y posaron juntos en su casa en Miami. Saavedra, quien es mánager de Ozuna, conoció a Clarissa en el 2018 durante el rodaje de la comedia romántica Qué león, que la actriz dominicana protagonizó junto al reggaetonero. Clarissa le pareció una mujer bellísima y ella también se sintió atraída por él, pero ambos tenían vidas muy ocupadas en aquel entonces y el romance no se dio. ¡Cupido no se dio por vencido! Tenían conocidos en común y coincidieron en varios eventos. Cuando la presentadora de El gordo y la flaca (Univision) fue a su natal República Dominicana en junio del 2021 para ser la conductora de Premios Soberano, el empresario boricua viajó desde Puerto Rico a Quisqueya para cenar con ella. ¡Esa noche, Clarissa lo dejó esperando más de una hora en el restaurante para hacer el casting para una película! Sin intimidarlo la fama —o la ocupada agenda— de la exreina de Nuestra Belleza Latina, él pacientemente fue conquistándola. "Ella se veía un poco retraída y solo le hice una pregunta: ¿Cuándo te vas a dejar querer?", dijo el empresario a People en Español. Molina fue abriendo su corazón. "Dije: 'Déjate querer, que te apapachen, no todo en la vida es trabajo'", nos contó ella. ¡El resto es historia! La pareja se comprometió en marzo del 2022 durante unas vacaciones en las Islas Vírgenes. ¿Quién es el futuro esposo de Clarissa Molina? Todo lo que tienes que saber sobre Vicente Saavedra. Vicente Saavedra y Clarissa Molina - 22nd Annual Latin GRAMMY Awards Vicente Saavedra y Clarissa Molina | Credit: Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy Él conoce bien el mundo del entretenimiento. Saavedra es empresario y mánager de artistas. A los 16 años, su espíritu emprendedor y su pasión por la música lo impulsaron a buscar oportunidades dentro de la industria del entretenimiento. Durante su carrera profesional trabajó con exitosos sellos discográficos independientes de Latin Urban como White Lion Records y Buddha's Family; con artistas populares de música latina urbana, como Cosculluela, Farruko, Alexis & Fido y De La Ghetto; y varios proyectos con SBS Entertainment. El joven papá y sus tres hijas han conquistado a Clarissa "Me gustó mucho su dulzura a pesar de que afuera se vea un chico serio o rudo. Él es más tierno que yo, más dulce. Su forma de ser me enamoró mucho", confesó Clarissa a People en Español. Si bien Clarissa no ha tenido hijos, él tiene tres hijas. Sus hijas mayores —Gia Isabella de 11 años y Ava Mar, de 13— ambas viven en Orlando, mientras que su hija menor, Miabella, de 3 años y medio, vive en Puerto Rico. "Lo que me enamoró es cómo él se lleva con sus hijas", reveló ella a People en Español. Saavedra añade sobre sus princesas y su rol de papá: "Mis hijas son grandes ya, las mayores tienen 13 y 12 años y son como amiguitas con Clarissa, ellas estaban locas, siento que he sido un papá responsable. Eso es prioridad. Cuando me vieron, me dijeron: '¿Estás enamorado?'. Soy reservado para mis cosas y me caracterizo por eso en mi vida personal y profesional. Yo nunca me he casado y están supercontentas". Disfrutan su vida juntos La pareja vive en Miami, pero también visita Puerto Rico (donde Saavedra tiene propiedades). Una de las hijas del empresario vive en la Isla del Encanto. También van con frecuencia a Nueva York y a República Dominicana por la familia de Clarissa. "Coincidimos muchísimo, siempre me iba recargar al mar, él es igualito en ese sentido, cada vez que tenemos oportunidad nos vamos a la playa en Miami, Puerto Rico, nos recarga mucho ver televisión, cualquier película, cualquier serie", cuenta la dominicana a People en Español. "Llego de trabajar y siempre tenemos un espacio para conectar y poder hablar", revela él sobre su rutina juntos. "Ella cocina, o yo le cocino algo". Clarissa no había tenido perros, pero ahora ama a las mascotas y vive con los perros de Saavedra. "Él me enseñó a convivir y querer a los perros", dice ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus familias están felices con su unión "Mi hermano y mi mamá están supercontentos. Me dicen que me ven tan linda y no solamente mi familia, la gente de mi trabajo. Yo siempre dije que si tenía una pareja, esa pareja tenía que llevarse bien con mi gente. Todo fluyó", dijo Molina a People en Español. La dominicana dijo que su padre la entregaría en el altar. Las hijas de Saavedra adoran a Clarissa y se llevan muy bien con ella, asegura la pareja. "Me consta lo mucho que amas y cuidas a tus hijas, y sobre todo la educación, valores y principios que les inculcas día a día. ¡Tu relación con ellas de padre e hija sería el sueño de cada niña en este mundo!", escribió Molina en Instagram para felicitar a su amado en el Día del Padre en junio del 2022. Aún no han revelado la fecha de su boda, ni dónde será la celebración, pero siguen disfrutando a plenitud esta etapa de compromiso. "Nuestro primer aniversario mi amor. Quien diría que tú y yo desde esa conversación de horas y horas un día como hoy en un balcón en Punta Cana nos iba traer tanta felicidad, amor, unión y cambiarnos la vida para siempre", escribió en Instagram Molina en junio del 2022 para celebrar su primer aniversario juntos.

