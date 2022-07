Todo lo que tienes que saber sobre Vanessa Lyon La actriz y modelo que nació en Venezuela no solo hizo su carrera en Los Ángeles, California, también buscó suerte en México como actriz. ¡Conócela aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Lyon Credit: Michael Kovac/Getty Images for LACMA El nombre de Vanessa Lyon ha dado mucho de qué hablar tras darse a conocer una denuncia de violencia doméstica que el presentador mexicano Carlos Calderón interpuso en su contra en el Tribunal de Familia de Miami-Dade, pero, ¿quién es Vanessa Lyon? Te contamos todo lo que tienes que saber de la actriz y modelo. Nació en Venezuela Tiene ascendencia libanesa Nació el 19 de septiembre de 1981 Su nombre verdadero es Vanessa León Antes de dedicarse a la actuación, Lyon fue modelo Al cumplir 20 años se trasladó a México para buscar oportunidades laborales Trabajó como modelo en Asia y Latinoamérica Ha participado en las cintas: Crimson, Alien In-n-out, Monday Nights at Seven y Prayer Never Fails Participó en las series de televisión: For All Mankind, Me Time With Frangela, Apollo Night LA, El Productor, Real Bob, Boned, Gone Mantuvo una relación romántica con el YouTuber estadounidense Brandon Awadis Mientras hacía su carrera en México como actriz en el 2012, vio a Carlos Calderón en la televisión y quedó enamorada Fue en el 2018 que Calderón y Lyon se conocieron en persona gracias a la Cristy Bernal, la esposa del conductor Alan Tacher Lyon dejó la Ciudad de Los Ángeles para vivir con Calderón en Miami Florida En el 2020 Lyon y Calderón se comprometieron a bordo de un helicópero A finales del 2020 se enteraron que estaban esperando un hijo Su hijo León nació en septiembre del 2021 En junio del 2022 se dio a conocer que la pareja se separaba a la par de una denuncia de violencia doméstica del presentador en contra Lyon en el Tribunal de Familia de Miami-Dade

