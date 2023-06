¿Quién es el supuesto nuevo novio de Shakira? Parece que Shakira ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor y ahora está siendo relacionada sentimentalmente con un famoso ¿de quién se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras el anuncio de su separación definitiva de Gerard Piqué, Shakira ha tenido muchos cambios en su vida. Se colocó en la cima de éxito gracias al tema "Music Sessions #53"; se mudó de Barcelona, España, a Florida, Estados Unidos con sus hijos Milan y Sasha; fue nombrada "Mujer del año" por Billboard, entre otras situaciones personales y profesionales. En todo este tiempo, a la cantante se le ha relacionado sentimentalmente con algunos caballeros como su profesor de Sky, Tom Cruise y Lewis Hamilton; lo cual, fue desmentido de inmediato. Si bien, la intérprete de "Ojos así" se ha dedicado a resolver sus problemas emocionales y buscar el beneficio de sus niños, todo parece indicar que ha llegado el momento de volver a darse una oportunidad a nivel emocional. De acuerdo con el diario español La Vanguardia la compositora colombiana podría estar saliendo con Jimmy Butler, estrella de la NBA que juega en el equipo de Miami Heat. Esta teoría surgió que cuando ambos se comenzaron a seguir en redes sociales; además, la famosa, quien ahora vive, justamente, en Miami, ha asistido a los últimos partidos de dicho basquetbolista y hace poco envió un mensaje que pareciera estar dedicado a este deportista. Shakira Credit: Christopher Polk/Billboard via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Butler tiene 33 años, es originario de Houston, Texas. Desde la adolescencia mostró sus dotes en este deporte; así, durante tres temporadas jugó en el equipo colegial de la Universidad Marquette. En 2011 firmó su primer contrato con la NBA al unirse al equipo de los Chicago Bulls. En 2017, se integró a los Minnesota Timberwolves y años más tarde jugó para los Philadelphia 76ers. Desde 2019 forma parte de Miami Heat con un contrato inicial de 142 millones de dólares que dos años después se incrementó a 184 millones. Jimmy Butler Credit: Maddie Meyer/Getty Images De momento, solo son especulaciones. Solo el tiempo confirmará si Shakira y Jimmy Butler tienen un romance; mientras tanto, la famosa continúa cumpliendo sus compromisos profesionales y dedicada a su familia.

