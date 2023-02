¿Quién es el padre del hijo de Aleida Núñez? Así fue su historia de amor La concursante de La casa de los famosos 3 y actual pareja de Pepe Gámez es madre de un niño de 9 años fruto de su matrimonio con Pablo Glogovsky. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleida Núñez Aleida Núñez y su hijo; Aleida Núñez | Credit: Instagram; Telemundo Aleida Núñez comenzó a escribir semanas atrás una historia de amor entre las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana junto a Pepe Gámez. Los coqueteos y besos entre ambos han sido una constante desde que subieran juntos en su día a la suite de la casa luego de que el actor mexicano se convirtiera en el líder de la semana y eligiera a la actriz como su acompañante. El inicio de esta sorpresiva historia de amor ha puesto a Aleida en el candelero tras haber pasado desapercibida durante sus primeras semanas de concurso. Con más de dos décadas de exitosa carrera artística a sus espaldas que incluye telenovelas como Mañana es para siempre, Hasta el fin del mundo y más recientemente Corazón guerrero, la también cantante y modelo creyó haber encontrado a su príncipe azul hace más de tres lustros en el empresario Pablo Glogovsky, quien terminó convirtiéndose en el padre de su hijo. Aleida Núñez Aleida Núñez, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: Telemundo El flechazo entre ambos fue inmediato desde que se conocieran en una reunión de amigos en común. "Me invitó un amigo de él a una reunión, entonces cuando llego a esa reunión con otras amigas había también solo puros amigos, pero eran fácil como 15. De los 15 te juro que el único que me atrapó fue él. Con la mirada algo me jaló y cuando lo vi dije 'él es el padre de mis hijos'. Fue algo que me pasó increíble", reconoció en 2019 en el programa El minuto que cambió mi destino. Aleida Núñez Aleida Núñez y Pablo Glogovsky | Credit: Instagram Aleida Núñez Aleida y Pablo se casaron en 2009. "Nos casamos a la orilla del mar, como yo quería, como siempre lo soñé, en Acapulco", contó la actriz. "Tuve tres bodas: civil, iglesia y un ritual con un chamán que tengo yo hace muchos años". Tras 8 años de matrimonio y un hijo en común, Aleida y Pablo decidieron tomar caminos diferentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nos empezamos a enfocar mucho, tanto yo en mis proyectos personales como él en los suyos, empezamos a meternos tanto en el trabajo que nos descuidamos como pareja y lo acepto con toda la humildad porque creo que en la vida también hay que reconocer cuando uno tiene errores y creo que desafortunadamente cuando ya tratamos de recuperar el amor que se fue desgastando, que se fue yendo con el paso del tiempo... fue demasiado tarde", llegó a sincerarse la actriz. "Por más que fuimos con psicóloga, sexóloga, viajamos solos, ya no se pudo hacer nada". Aleida Núñez Aleida Núñez y su hijo | Credit: Instagram Aleida Núñez Su presente Hoy Aleida vuelve a estar ilusionada en el terreno amoroso gracias a Pepe. ¿Será que el actor se convertirá en el hombre de su vida? La casa de los famosos 3 se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

