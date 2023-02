¿Quién es el padre de la hija de Aylín Mujica? Así fue su historia de amor La concursante de La casa de los famosos 3 (Telemundo) tuvo "una relación muy tormentosa y tóxica" con el actor colombiano Gabriel Valenzuela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aylín Mujica Gabriel Valenzuela y Aylín Mujica; Aylín Mujica | Credit: John Parra/FilmMagic; Telemundo Aylín Mujica no ha tenido la misma suerte en el amor que en su exitosa carrera como actriz. La concursante de la tercera temporada de La casa de los famosos (Telemundo) se ha casado en tres ocasiones y desafortunadamente ninguno de sus matrimonios logró prosperar. La última vez que la villana de exitosas telenovelas como Marina y Corazón valiente contrajo nupcias fue en 2010 con el actor colombiano Gabriel Valenzuela, a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela de Telemundo Niños ricos, pobres padres en 2009 en Colombia. Aylín Mujica Aylín Mujica, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: Telemundo "[Telemundo] me manda a Colombia a hacer Niños ricos, pobres padres y conozco a una persona que se me acercó, yo estaba vulnerable, tenemos una relación y salgo embarazada de Violeta", contó la actriz cubana este domingo en el exitoso reality show de la cadena hispana. Aylín Mujica Aylín Mujica y Gabriel Valenzuela en 2010 | Credit: Mezcalent Aylín explicó que se casó con el actor "para ayudarlo a que tenga también sus papeles en orden y pueda trabajar". Lo que no imaginaba es lo 'tormentosa' y 'tóxica' que sería su relación. Aylín Mujica Aylín Mujica y Gabriel Valenzuela en 2011 | Credit: John Parra/Getty Images for Mercedes-Benz Fashion Week "Yo estaba terminando la telenovela, regreso embarazada y dije voy a tener esta bebé con todo el amor del mundo. Y vaya sorpresa. Fue una relación muy tormentosa, muy tóxica, pasaron cosas bastante desagradables", se sinceró la estrella de exitosas telenovelas sin entrar en detalles. Aylín Mujica Aylín Mujica y Gabriel Valenzuela en 2011 | Credit: Gustavo Caballero/Getty Images "En cuanto le llegó la residencia voló, me di cuenta obviamente que las cosas no funcionaron", aseveró Aylín, quien se divorció en 2013 del padre de su hija. Aylín Mujica Aylín Mujica y Gabriel Valenzuela en 2009 | Credit: John Parra/FilmMagic Más sobre Gabriel Valenzuela Alejado de la televisión desde hace varios años, Gabriel participó en exitosas producciones de Telemundo como La casa de al lado, Corazón valiente y Marido en alquiler, entre otras. Gabriel Valenzuela Gabriel Valenzuela | Credit: Instagram Gabriel Valenzuela Actualmente se dedica al negocio de bienes raíces en Miami. El actor mantiene una relación muy cercana con su hija Violeta. Gabriel Valenzuela Gabriel Valenzuela y su hija Violeta | Credit: Instagram Gabriel Valenzuela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aylín reconoció que desde su separación de Valenzuela ha tenido diferentes novios, pero nunca "una relación tan formal" como la que tuvo en su momento con los padres de sus tres hijos. La actriz, sin embargo, deja claro que continúa "abierta al amor". Aylín Mujica Aylín Mujica y su hija Violetta | Credit: Instagram Aylín Mujica ¿Será que logrará encontrarlo en La casa de los famosos? La casa de los famosos 3 se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

