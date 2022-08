¿Quién es el novio de Maite Perroni? Todo sobre Andrés Tovar En octubre del 2021, Maite Perroni y Andrés Tovar gritaron su amor a los cuatro vientos. El productor mexicano fue amigo de la cantante y actriz durante años antes de que iniciaran una relación amorosa Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni confesó haber encontrado al amor de su vida en Andrés Tovar. La protagonista de la serie de Netflix Oscuro deseo dijo en exclusiva a People en Español que se siente "más feliz que nunca, valorando cada segundo, y sintiéndome agradecida y afortunada por haber encontrado al amor de mi vida y disfrutando cada momento con mi familia que son mi mayor tesoro". ¿Quién es el afortunado hombre que conquistó el corazón de la exintegrante de RBD? Tovar, de 39 años, es originario de Chiapas, México. ¿Hay planes de boda? Tras vivir la pandemia, Maite Perroni dice que su principal propósito es atesorar el presente. "Debemos disfrutar el presente, dejemos que las cosas fluyan, que tomen su rumbo", dijo a People en Español la cantante y actriz. Sobre su noviazgo con el productor mexicano añadió que va "muy bien" y están "disfrutando el día a día". En noviembre del 2021, la actriz dedicó un tierno mensaje a Andrés Tovar en Instagram. "Las almas gemelas no son solo amantes, hay una eternidad en estos ojos. Eres mi sentimiento favorito", escribió. En marzo del 2022, Maite celebró su cumpleaños 39 a ritmo de mariachi y en los brazos de su amor. Conoce más a Andrés Tovar, el novio de Maite Perroni. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maite Perroni Andres Tovar Credit: (Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) Fue amigo de Maite durante muchos años Andrés Tovar fue amigo de Maite Perroni por dos décadas. La amistad se convirtió en amor. El 20 de octubre del 2021, Maite Perroni hizo público que mantiene una relación amorosa con Tovar, compartiendo una foto de ambos juntos en Instagram y contando su historia. Tiene una carrera en los medios de comunicación Se ha desarrollado en el mundo de la televisión y trabajó en emisiones como Teletón, Ugly Betty, Héroes de Norte, Cloroformo y Gossip Girl Acapulco. Actualmente trabaja como productor de Imagen Televisión y está cargo de los programas Sale el Sol y Rocío a tu lado, donde también realizó El minuto que cambió mi destino, De pisa y corre y Visita de doctor. Es propietario de una empresa audiovisual donde realiza proyectos de manera independiente para diversas compañías mexicanas e internacionales. Además, ha laborado en Estados Unidos como productor ejecutivo de la serie de terror y suspenso psicológico Tell Me a Story. Andrés estuvo casado anteriormente En el 2019 se casó con la actriz Claudia Martín. A dos años de matrimonio anunciaron su separación en medio de un escándalo, debido a que su esposa lo señaló de haberle sido infiel, justamente con Perroni, quien negó categóricamente esta acusación, incluso realizó un proceso legal por difamación. La cantante dejó claro que ambos iniciaron este noviazgo tras haber terminado con sus respectivas parejas sentimentales. "Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros, nos difamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy, nuestros abogados nos permitieron hacerlo. Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias. Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de 'libertad de expresión' se rompen límites en los que se violenta y destruye la vida de las personas). Por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación", expresó Perroni en Instagram. "Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental. Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos", añadió. Tiene planes de un futuro junto a Maite Perroni Desde que Maite hizo pública su relación con Andrés Tovar, en más de una ocasión se ha desatado el rumor de un posible embarazo. Últimamente los fans se sorprendieron al ver a la ex RBD con aparentemente una pancita fuera de lo normal y usando ropa holgada. Pero tanto Perroni como su novio han insistido en que solo se trata de especulaciones. "No es cierto, es falso, Maite no está embarazada", aclaró Tovar al diario mexicano El Universal. "Tenemos muchos planes juntos, por supuesto, pero les iremos platicando y contando de nuestra voz. Y compartiendo con los fans de Maite, con el público, con los medios en cuanto así se vayan dando. Pero es falsa esa información que se difunde". La estrella mexicana ha aclarado que aunque todavía no está esperando un bebé, sí desea convertirse en mamá."No estoy embarazada, pero sí está dentro de nuestros planes", dijo en el programa Venga la alegría. "Estamos con mucho trabajo, muchas ilusiones, muchos planes, y ya los compartiremos nosotros en su momento y tiempo cuando sean realidad", aseguró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quién es el novio de Maite Perroni? Todo sobre Andrés Tovar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.