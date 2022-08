¿Quién es Mariano Martínez, el novio de Livia Brito? Fuera del set, el corazón de Livia Brito, la estrella de La desalmada, le pertenece a su novio Mariano Martínez. ¿Quién es el galán de la actriz cubana en la vida real? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito ha besado a galanes de telenovela como Daniel Arenas, José Ron, Eduardo Santamarina y Marcus Ornellas, pero en la vida real su corazón le pertenece a un hombre que no es famoso. Se trata de su novio Mariano Martínez. La actriz cubana —estrella de telenovelas como La desalmada, Mujer de nadie y La piloto— lleva varios años de relación con Mariano, quien la conquistó con sus románticos detalles. En julio del 2022, la sorprendió en su cumpleaños 36 llenando la casa de flores. "Lo amo muchísimo", dijo la actriz, quien compartió imágenes de su cumpleaños en Instagram. "Llevo 3 años en pareja con Mariano. Me siento muy feliz, muy contenta, muy a gusto, muy tranquila, muy relajada", expresó Brito en diciembre del 2021 en el programa Pinky Promise. Lo conoció cuando él empezó a entrenarla. Su caballerosidad la enamoró. "Nunca hizo más de lo que tenía que hacer, o sea nunca se propasó, jamás me insinuó, nunca me vio de otra forma más que como su clienta, jamás, y uno como mujer lo siente. Y él era como muy tranquilo, era como que llegaba a hacer la clase y bueno chao, adiós", contó la actriz. ¡Ella fue la que dio el primer paso! "La coquetería fue muy poquita porque él no es nada coqueto, como que le cuesta mucho trabajo llegarle a una mujer, y entonces fui yo como la que se lanzó", dijo. Todo sobre Mariano Martínez, el hombre que enamoró a Livia Brito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mariano Martinez y Livia Brito Mariano Martinez y Liva Brito | Credit: Instagram/@liviabritopes Es entrenador personal Mariano trabaja como entrenador personal. En su página de Instagram tiene más de 60K seguidores y se describe como "entrenador personal de artistas" y asesor en nutrición. "Cuando la motivación se agota la disciplina debe tomar su lugar", expresó en Instagram mostrando su musculosa figura.

El hecho de que Mariano no sea actor ni esté relacionado al mundo del espectáculo ha ayudado a la relación, asegura ella. "Da mucha paz. Es como otro mundo de que no llegas a la casa y sigues hablando del trabajo. Como que platicamos de otra cosa, de otro mundo, y eso me gustó mucho de él", dijo Brito a Pinky Promise. Sabe disfrutar la vida En sus redes sociales, publica fotos de lo que disfruta en su tiempo libre, como pasear con su novia —y sus perritos— por la playa, ver juegos de baloncesto, montar en jetski, o en motocicleta. Ha enfrentado polémicas El asesor de imagen Enrique Hernández acusó a Mariano de robarle y secuestrarlo. El maquillista y vestuarista venezolano dijo que Mariano lo había amarrado de pies y manos, y lo había amenazado de muerte con un cuchillo tras acusarlo de robarle 30,000 dólares y documentos personales. Mariano se defendió de estas acusaciones en un video en Instagram. "Yo nunca hablé con él ni de Livia Brito ni de temas de stylist ni de nada", dijo. "Que muestre las pruebas", añadió, asegurando su inocencia. Livia Brito dijo que no conocía a Hernández. "Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacer fama, no es mi estilista, nunca lo contraté, nunca crucé palabra con él, ni en las redes sociales ni en vivo", aseguró la actriz en sus redes sociales. Mariano Martinez y Livia Brito Mariano Martinez y Livia Brito | Credit: Instagram/@liviabritopes ¡Eso no es todo! La pareja se vio envuelta en otra controversia. En el 2020, Livia y Mariano fueron acusados por el fotógrafo Ernesto Zepeda de romperle su cámara y agredirlo físicamente cuando él trato de tomarles fotos sin su consentimiento en un lugar público en Cancún. En el 2021, se desestimaron los cargos en contra de Livia y su novio, defendiendo el derecho de la pareja a proteger su privacidad. Ernesto Zepeda aseguró a Ventaneando en junio del 2022 que ha apelado esta decisión.

