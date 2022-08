¿Quién es Emilio Sánchez, el novio de Chiquis? Chiquis asegura que encontró a su verdadero amor en su novio Emilio Sánchez, con quien no descarta llegar a casarse y tener hijos. Conoce más al fotógrafo de raíces mexicanas que enamoró a la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis tiene un millón de razones para celebrar. La cantante mexicoamericana recién lanzó su disco Abeja reina, sigue triunfando como empresaria y ha vuelto a encontrar el amor. El afortunado es el fotógrafo de raíces mexicanas Emilio Sánchez, a quien conoció gracias a una amiga en común, la cantante Becky G. En su libro Invencible, Chiquis describe a su novio como "el chico de los ojos lindos". "Por primera vez en mi vida te puedo decir que estoy con alguien que siento que sí me acepta cien por ciento por la persona que soy, realmente no me quiere cambiar. Tenemos muy buena comunicación, estamos en la misma frecuencia en el aspecto de que hago mis terapias, él también. Creo que eso nos ha ayudado mucho a comunicarnos bien y cada quien decirnos que es lo que queremos y no queremos en la relación", reveló la hija mayor de Jenni Rivera a People en Español. Después de su divorcio del cantante Lorenzo Méndez, Chiquis se abrió al amor nuevamente con Sánchez. "Él también pasó por una relación medio difícil, así que usamos esas cosas para que esta relación sea diferente", nos dijo sobre su novio. "Estamos en la misma página. Estoy tranquila, me deja trabajar, me deja hacer lo mío. Él también está superocupado con su trabajo y eso ha ayudado muchísimo. Estoy feliz, estoy en paz". Conoce más a Emilio Sánchez, el novio de Chiquis. Emilio Sanchez y Chiquis Credit: Vivien Killilea/Getty Images for 4HUNNID Es fotógrafo y empresario Emilio Sánchez fue el director del video musical "Quiero amanecer con alguien" de su novia Chiquis. "Es una canción que he escuchado por años", dijo Chiquis a People en Español sobre esta nueva versión del éxito de Daniela Romo. "Me encanta. Y es la primera canción de amor que canto. Todas mis canciones son de empoderamiento femenino o de desamor, así que sale en el momento perfecto porque lo único que quiero —y que voy a aceptar en mi vida— es amor. Amor propio primeramente... y lo que yo estoy dando, que me den. Ya no voy a aceptar nada menos". En su cuenta de Instagram, donde tiene casi 150 mil seguidores, Emilio Sánchez se describe como fotógrafo y director de fotografía. Ha tomado fotos de famosos como Becky G, Prince Royce y Natalia Barulich, entre otros. Además se lanzó como empresario con la apertura del restaurante Tacos AF en Los Ángeles. Ha vivido momentos inolvidables junto a Chiquis y su familia Emilio ya es parte de vacaciones familiares de los Rivera. El fotógrafo acompañó a Chiquis y sus hermanos a esquiar en Mammoth Lake, California en diciembre del 2021 y pasaron la Navidad en una cabaña en la nieve. También celebraron juntos el cumpleaños 21 de su hermano Johnny, quien al parecer se lleva de maravilla con Emilio. Los enamorados vacacionaron en la República Dominicana en junio, y parecen ser inseparables. Se ha ganado la confianza y el amor de su novia La cantante confesó a People en Español que visualiza un futuro junto a Emilio Sánchez y no descarta tener hijos con su pareja. "En cuestión de bebés, él es la primera persona que me ha dado esa seguridad de decir: 'Wow, si tuviera un bebé con esta persona'…sí me gustaría tener un bebé y estar con esa persona toda la vida, pero también pienso más en si las cosas no funcionan con esa persona, ¿me gustaría compartir un bebé con él? Y sí, él es una muy linda persona, muy maduro y sé que sería un padre excelente. Por eso lo he pensado mucho más con él. Si pasa, pasa, que sea lo que Dios quiera", reveló.

