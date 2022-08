¿Quién es el novio de Becky G? ¡Todo sobre Sebastian Lletget! Becky G y el futbolista Sebastian Lletget se conocieron por amigos en común y llevan más de tres años juntos. Conoce más al futbolista de raíces argentinas que conquistó a la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Becky G y Sebastian Lletget lleva más de tres años juntos y derrochan amor en las redes sociales. La cantante y actriz de raíces mexicanas conoció al futbolista de origen argentino, de 29 años, gracias a amigos en común. Becky G, de 25 años, estaba grabando la película Power Rangers con la actriz Naomi Scott, quien le dijo que quería presentarle a un amigo de su esposo, el futbolista Jordan Spence. ¡El resto es historia! Conoció a Sebastian Lletget y el flechazo fue inmediato. En un post de Instagram, la intérprete de "Mayores" habló de su primera cita romántica con Sebastián. "Hablamos de todo bajo la luna, literalmente. Recuerdo que me atraqué de sushi y hablamos de nuestros sueños, metas y visiones". Becky G habló con People en Español sobre encontrar al amor de su vida. "La comunicación es lo más importante en cualquier relación", asegura ella. "Vivimos juntos, tenemos una casa juntos, pero a la misma vez es como una relación de larga distancia porque a veces nos pasamos semanas o meses sin vernos", confiesa Becky G sobre su amado. A pesar de sus ocupadas agendas, se mantienen conectados por videollamadas y hacen que el tiempo juntos sea inolvidable. Conoce más a Sebastian Lletget, el novio de Becky G. Sebastian Lletget Becky G Credit: (Joe Scarnici/FilmMagic) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tiene una exitosa carrera como deportista Sebastian juega para el equipo profesional de futbol FC Dallas. Nació en San Francisco, California, y sus padres son argentinos. También ha jugado para los equipos LA Galaxy y New England Revolution. Según contó Becky G a People en Español, ambos están muy enfocados en sus carreras y se han dedicado desde que eran niños a prepararse para el éxito profesional. La disciplina es algo que los une. "Estamos todavía tan enfocados en nuestras carreras", dijo Becky G a People en Español. "Nuestras carreras y nuestras familias han sido nuestros mayores enfoques y por eso sentimos tanta admiración y respeto el uno por el otro". La fama no es nada extraño para Lletget, quien acompaña a Becky G a muchas alfombras rojas y no se intimida con los flashes de las cámaras. Sebastian Lletget Credit: (Gregory Fisher/Icon Sportswire via Getty Images) Ha sido un gran apoyo para Becky G La pareja comparte momentos inolvidables, desde cocinar en casa juntos, divertirse como niños en Disneyland, o viajar a Hawaii. Son mejores amigos, además de novios. La estrella mexicoamericana compartió su batalla contra la depresión y la ansiedad, y ha dicho que su pareja ha sido un gran aliado en recobrar su salud mental. "Me cansé de sentirme cansada, de preocuparme por lo que dice la gente, por lo que dice la industria, de la presión de dar más y más —y no tienes que ser superestrella para saber lo que es sentir presión, dar más y más y trabajar más y más y no tener nada para dar. Es difícil", admitió a People en Español. "Y cuando te tomas tiempo para ti misma, para descansar, puedes recibir". El viaje juntos a Hawaii en el 2021, alejados el resto del mundo, fue la mejor terapia. Tiene planes de un futuro con la cantante Sebastián ya es parte de la familia y celebra fechas importantes como la Navidad con los padres y abuelos de Becky G. "Usualmente voy a casa de mis abuelos con mi novio", confesó a People en Español sobre su tradición navideña. "Los padres de mi mamá viven literalmente a dos casas de distancia de mis padres y nos visitan siempre. Los padres de mi papá vienen y cocinamos juntos, hacemos tamales o albóndigas. Nos gusta hacer algo relajado y divertido". El futbolista tiene una relación cercana con su familia y comparte fotos con sus padres y hermanas en Instagram. ¿Hay planes de boda? No hay apuro, pero Becky G sí se visualiza casándose algún día y teniendo hijos con Lletget. Sebastian Lletget Becky G Credit: (Amy Graves/Getty Images for CPM) "Creo que hay cosas fuera de esta industria que quiero experimentar y no es solo tener una familia, no es solo casarme. ¡Yo ni siquiera he viajado el mundo sin estar trabajando! No he tomado unas vacaciones antes, así que definitivamente hay algunas cosas en mi lista de sueños por cumplir en lo personal", dijo Becky G a People en Español. "Los bebés definitivamente están ahí. Definitivamente quiero tener bebés un día".

