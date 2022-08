¿Quién es la novia de Vicente Fernández Junior? ¡Todo sobre Mariana González! Mariana González, la novia de Vicente Fernández Jr., acapara miradas en las redes sociales y en eventos sociales. Conoce más a la influencer y modelo mexicana que enamoró al primogénito del cantante Vicente Fernández. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Fernandez Jr. y Mariana Gonzalez Credit: Instagram/@marianagp01 Mariana González Padilla y Vicente Fernández Junior comenzaron su noviazgo en el 2020. El primogénito del icónico cantante mexicano Vicente Fernández encontró el amor en la modelo e influencer mexicana, y la diferencia de edad entre ambos no ha sido un obstáculo para que florezca su relación. "Es una gran mujer, un gran ser humano", dijo Vicente Fernández Jr. a Suelta la sopa sobre su amada, quien es 19 años menor que el cantante, empresario y actor, de 58 años. Según reveló ella, se conocieron por las redes sociales. Se ha reportado que la pareja tiene planes de llegar al altar y tener hijos juntos. Mariana ya tiene dos hijos, y Vicente Fernández Jr. tiene cuatro hijos. Si bien su relación ha sido criticada en las redes sociales, ambos han defendido su unión a capa y espada. "A la gente envidiosa hay que darles de que... para que no se mueran de hambre. Vivan y dejen vivir", compartió la pareja en Instagram junto a una foto de sus vacaciones juntos en agosto del 2022. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vicente Fernandez Jr y Mariana Gonzalez Credit: Instagram/@marianagp01 Es empresaria, influencer y modelo Popularmente conocida como "la Kim Kardashian mexicana", Mariana González Padilla es modelo y también influencer. Tiene más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Además es empresaria y tiene su propia marca de ropa. En sus redes sociales se describe así: "Orgullosamente mexicana, altruista de corazón, mamá de dos príncipes, mi pasión viajar, enamorada de la vida". En su cuenta de Instagram, la fashionista comparte deslumbrantes bikinazos, fotos con su famoso novio, y con artistas como Maluma y Christian Nodal.

Viajar es una de sus pasiones En Instagram, Mariana comparte fotos de sus viajes con su novio. Desde hermosos atardeceres en el Caribe mexicano hasta paseos en yate y avión privado, la pareja sabe disfrutar al máximo su tiempo juntos. Los enamorados han explorado juntos la playa de Bora Bora y los paisajes nevados de Colorado, entre otros destinos. Le muestra su amor a su pareja En el 2021, Mariana estuvo al lado de Vicente Fernández Jr. mostrándole su apoyo cuando él anunció que se postularía para diputado del estado de Jalisco, con el Partido Encuentro Solidario (PES). Tras la muerte de su padre Vicente Fernández en diciembre del 2021, en esa Navidad en la que Don Chente dejó un profundo vacío en su familia, Mariana fue un apoyo emocional para su pareja. En Instagram compartió fotos con Vicente Fernández Jr. con el amoroso mensaje: "Yo te escojo a ti, para que nos compliquemos la vida juntos, para que salgamos adelante siempre. Porque aún parezca que todo anda mal, todo pasará y siempre de la mano, juntos, ten por seguro que jamás te voy a soltar ni dejar caer. Siempre estaré ahí contigo, en tus mejores logros y, en tus peores fracasos, mucho más. Te amo". Mariana al parecer tenía una cercana relación con su suegro —quien la invitó a ser modelo de uno de sus videos musicales— y le dedicó un mensaje lleno de sentimiento a Vicente Fernández después de su muerte. "Nació para quedarse en el corazón de miles de personas, será recordado toda la vida como lo que es: un Rey. Deja un gran vacío en su gente, su voz cautivó y cautivará generaciones enteras, pero fue sin duda el amor y la sencillez lo que lo hará irreemplazable. El cielo está de fiesta Don Vicente, la Virgen goza de su cantar, pero acá, nos deja un dolor indescriptible".

